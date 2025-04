News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: Dreikampf um PSG-Talent Tape Stand: 29.04.2025 08:27 Uhr

29.04.25, 08:27 Uhr: Dreikampf um PSG-Talent Tape

Um das 17-jährige Top-Talent Axel Tape von Paris St. Germain gibt es laut Kicker mittlerweile einen Dreikampf. Demnach haben sowohl Eintracht Frankfurt, also auch Bayer Leverkusen und Tottenham Interesse an einer Verpflichtung des Innenverteidigers, der für die französische U-18-Nationalmannschaft bislang zwei Länderspiele bestritt. Das Online-Portal "Absolut Fußball" hatte bereits Mitte April von den Ambitionen der Eintracht in Sachen Tape berichtet.

28.04.25, 20:35 Uhr: Degenkolb zieht den Hut vor Trapp

Radprofi John Degenkolb sieht in Kevin Trapp einen entscheidenden Baustein für die Erfolge in den vergangenen Wochen. Sportlich überzeuge der Torhüter seit seinem Comeback ohnehin, viel entscheidender und wichtiger sei aber sein Verhalten während seiner Verletzung gewesen, sagte Degenkolb im hr-heimspiel! am Montagabend. "Wie er seine Kapitänsrolle ausgefüllt und sich einfach als Teil der Mannschaft gesehen hat, war stark", so Degenkolb. Auch dank Trapp ist für Degenkolb die Qualifikation für die Champions League jetzt nur noch Formsache. "Die holen in Mainz drei Punkte, dann ist der Deckel drauf."

28.04.25, 18:02 Uhr: Mainz 05 bangt um Caci

Der 1. FSV Mainz 05 bangt vor dem richtungsweisenden Heimspiel am Sonntag (19.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt um den Einsatz von Abwehrspieler Anthony Caci. Der Franzose habe sich im Auswärtsspiel beim FC Bayern (0:3) am Samstag zwar nicht wie befürchtet schwerwiegend verletzt. Wie die Mainzer am Montag mitteilten, zog sich Caci aber eine Sprunggelenksdistorsion zu. Ob er schon am Wochenende wieder einsatzfähig ist, hänge "vom Heilungsverlauf in den kommenden Tagen ab", hieß es.

28.04.25, 14:02 Uhr: Schalke wirft Ex-Frankfurter Barkok raus

Der FC Schalke 04 hat den früheren Eintracht-Spieler Aymen Barkok suspendiert. Der 26-Jährige, der in Frankfurt geboren und bei der Eintracht zum Profi wurde, hatte sich nach seiner Nichtberücksichtigung für das Spiel der Königsblauen beim 1. FC Kaiserslautern auf Snapchat mit einigen Fans angelegt. In einer Nachricht, die in den Sozialen Medien verbreitet wurde, beleidigte er einen Anhänger. Barkok entschuldigte sich inzwischen zwar für sein Verhalten, seine Zeit auf Schalke scheint aber abgelaufen. "Ich habe Barkok nach Hause geschickt, das können wir so nicht akzeptieren", sagte Sportchef Youri Mulder am Montag der WAZ. "Nicht nur ich bin sauer, sondern mehrere andere auch."

28.04.25, 07:49 Uhr: Vier Eintracht-Spieler in Elf des Tages

Der überzeugende 4:0-Sieg der Eintracht gegen RB Leipzig hat sich in der Zusammenstellung der Elf des Tages im Kicker niedergeschlagen. Mit Robin Koch, Arthur Theate, Hugo Ekitiké und Ansgar Knauff landeten gleich vier Eintracht-Spieler in der Formation der Besten für den 31. Bundesliga-Spieltag. Wie sein Offensivpartner Ekitiké bekam Knauff die Note 1,5. Der Flügelspieler gehörte mal wieder zu den wichtigsten Akteuren der Eintracht:

28.04.25, 07:15 Uhr: Das 4:0 gegen Leipzig im Highlight-Video

Der 4:0-Sieg gegen RB Leipzig hat das Tor zur Champions League für Eintracht Frankfurt weit aufgestoßen. Hier das Highlight-Video vom Heimsieg:

27.04.25, 15:32 Uhr: Bericht: Eintracht buhlt um Simic

Eintracht Frankfurt soll Interesse an einer Verpflichtung von Innenverteidiger Jan-Carlo Simic haben. Das berichtet die Bild-Zeitung. Der 19-Jährige spielt beim RSC Anderlecht in Belgien, gehört dort trotz seines jungen Alters bereits zum Stammpersonal. Auch in der serbischen Nationalmannschaft hat Simic, der in Nürtingen geboren ist und in Stuttgart fußballerisch ausgebildet wurde, bereits debütiert. Er gilt als exzellenter Zweikämpfer und überzeugt auch im Aufbauspiel. In 44 Pflichtspielen hat er zudem schon vier Tore für Anderlecht erzielt.

27.04.25, 09:51 Uhr: Eintracht ist der Champions League ganz nah

Eintracht Frankfurt steht nach dem 4:0 gegen Leipzig am Samstag kurz vor dem Erreichen der Champions League. "Das war ein Statement-Sieg", sagte Trainer Dino Toppmöller nach der Partie. Zwischen der Eintracht auf Platz drei und Leipzig auf Platz fünf liegen nun sechs Punkte, drei Spieltage sind noch zu gehen. "Noch ist der Job nicht beendet", mahnte Toppmöller dennoch. Hier gibt es die Analyse zum Spiel der Eintracht gegen Leipzig.

26.04.25, 20:50 Uhr: Champions League? Krösche bremst noch

Trotz der Gala gegen RB Leipzig und sechs Punkten Vorsprung auf Platz fünf will Sportvorstand Markus Krösche noch immer nicht von der Champions League sprechen. "Wir haben noch drei schwere Spiele vor uns, wir dürfen uns nicht ausruhen", mahnte Krösche nach dem 4:0-Sieg von Eintracht Frankfurt am Samstagabend. Die Möglichkeit, zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in die Königsklasse einzuziehen, zwar sei groß. Mehr sei aber drei Spieltage vor Schluss noch nicht erreicht. "Wir spielen das jetzt erstmal, danach schauen wir weiter."

26.04.25, 20:25 Uhr: Eintracht deklassiert RB Leipzig

Eintracht Frankfurt hat am Samstagabend einen großen Schritt in Richtung Champions League gemacht: Die Hessen gewannen zu Hause gegen RB Leipzig deutlich mit 4:0 (1:0). Ansgar Knauff erzielte dabei zwei Treffer (21./53.) und wurde so Spieler des Spiels. Den Gästen aus Leipzig gelang wenig, dazu kassierten sie in Person von El Chadaille Bitshiabu noch eine Rote Karte (50.). Spätestens ab dann war die Partie komplett einseitig. Hugo Ekitiké (67.) und Robin Koch (72.) verwandelten diese Überlegenheit in zwei weitere Treffer. Durch den Sieg hat Frankfurt in der Tabelle nun sechs Punkte Vorsprung auf die Leipziger, die mit Rang fünf den ersten Europa-League-Platz belegen.

26.04.25, 17:47 Uhr: Drei Wechsel in der Eintracht-Startelf

Frankfurts Trainer Dino Toppmöller nimmt im Vergleich zu der Partie vergangene Woche in Augsburg drei Veränderungen in seiner Startelf vor. Gegen Leipzig beginnen am Abend (18.30 Uhr) Nnamdi Collins, Jean-Matteo Bahoya und Ansgar Knauff anstelle von Rasmus Kristensen (muss kurzfristig aufgrund muskulärer Probleme passen), Fares Chaibi und Michy Batshuayi. Die Hessen gehen also mit nur einer echten Spitze ins Heimspiel gegen RB. Die Partie können Sie hier Live-Ticker und im Audio-Stream verfolgen.



26.04.25, 17:34 Uhr: Eintracht-Verfolger kommen näher

Kurz vor dem Bundesliga-Topspiel am Abend gegen RB Leipzig wird der Druck auf Eintracht Frankfurt im Rennen um die Champions-League-Plätze größer. Da der SC Freiburg (1:0 in Wolfsburg) und Borussia Dortmund (3:2 in Hoffenheim) ihre Auswärtspartien gewannen, rückt die Spitzengruppe immer näher zusammen. Die Breisgauer, die aktuell Vierter sind, liegen noch einen Zähler hinter den Hessen, der BVB auf Platz sechs ist noch vier Punkte entfernt. Gute Nachrichten aus Sicht der Hessen gab es lediglich aus München: Der 1. FSV Mainz 05 verlor 0:3 gegen die Bayern und rutschte auf Platz sieben ab.

26.04.25, 09:53 Uhr: Eintracht kann Leipzig distanzieren

Eintracht Frankfurt hat im Spiel gegen Leipzig am heutigen Samstag (18.30 Uhr) die große Chance, einen Konkurrenten im Kampf um die Champions-League-Plätze zu distanzieren. Leipzig liegt aktuell drei Punkte hinter den drittplatzierten Frankfurtern auf Rang vier. Mut macht der Blick auf die früheren Duelle: Von zehn Spielen in Frankfurt konnte RB nämlich keines gewinnen. Hier gibt es alles Wichtige zum Spiel.

25.04.25, 14:38 Uhr: Eintracht-Stürmer bleiben Sorgenkinder

Vor dem Topspiel von Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr) gegen RB Leipzig hat Eintracht-Trainer Dino Toppmöller noch einmal für Geduld bei Michy Batshuayi und Elye Wahi geworben. Die beiden im Winter verpflichteten Stürmer brauchten noch Zeit, unterstrich Toppmöller. Bei Wahi, der schon mit einer Verletzung in Frankfurt ankam und sich wenige Woche später wieder verletzte, käme zudem eine Sprachbarriere dazu. "Er hatte einen unglücklichen Start." Kandidaten für die Startelf, das klang auf der Pressekonferenz durch, sind beide nicht. "Sie werden uns in den nächsten Spielen aber noch helfen." Igor Matanovic fällt zudem krankheitsbedingt aus.

25.04.25, 14:30 Uhr: Rest-Hoffnung auf Götze-Comeback

Für Mario Götze wird der Saison-Endspurt ein Wettlauf gegen die Zeit. Ob der Spielmacher von Eintracht Frankfurt, der wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel ausfällt und auch am Samstag (18.30 Uhr) gegen RB Leipzig fehlen wird, in dieser Spielzeit noch einmal zum Einsatz kommt, ist weiter unsicher. "Es besteht noch die Hoffnung, dass er die letzten beide Spiele machen kann", sagte Trainer Dino Toppmöller am Freitag. Götze werde sich in den nächsten Tagen einer weiteren MRT-Untersuchung unterziehen, danach sei man schlauer. "Wir müssen den Heilungsprozess abwarten", so Toppmöller.

25.04.25, 14:26 Uhr: Toppmöller spürt Vorfreude statt Druck

Trotz der großen Chance auf einen Riesen-Schritt in Richtung Champions League spürt Dino Toppmöller vor dem Topspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen RB Leipzig keinen Druck. Das direkte Duell mit dem ersten Verfolger sei eine tolle Möglichkeit, betonte Toppmöller am Freitag. Schon jetzt von einem Endspiel zu sprechen, sei aber verfrüht. "Wir haben uns über 30 Spieltage eine brutale Ausgangsposition erarbeitet." Unabhängig vom Ergebnis gebe es danach aber noch drei Spiele. "Wenn uns jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir am 31. Spieltag gegen einen direkten Konkurrenten um die Königsklasse spielen, hätten wir das alle genommen. Wir haben eine große Vorfreude."

25.04.25, 12:36 Uhr: Leipzig in Frankfurt ohne Orban

RB Leipzig muss im Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt auf Abwehrchef Willi Orban verzichten. Der Innenverteidiger hat weiter muskuläre Probleme und fällt aus. "Die Ursache ist gefunden, doch er steht spätestens gegen Bremen zur Verfügung", sagte RB-Interimstrainer Zsolt Löw am Freitag. Wieder mit dabei ist hingegen Spielmacher Xavi Simons, der seine Gelbsperre abgesessen hat und in die Startelf zurückkehren wird. "Er ist in Topform", so Löw. Auch David Raum, Assan Ouedraogo und Kevin Kampl stehen wieder im Spieltagskader. Bei Antonio Nusa entscheidet sich ein Einsatz kurzfristig.

25.04.25, 09:03 Uhr: Rechtsruck in der Kurve? Beck will gegenwirken

Eintracht-Präsident Mathias Beck will sich nach seiner krankheitsbedingten Pause auch mit den Veränderungen in der Frankfurter Fankurve auseinandersetzen. Nach dem homophoben Banner beim Spiel auf St. Pauli und der Böhse-Onkelz-Choreographie gegen Tottenham betonte Beck, dass die Werte der Eintracht "weiterhin klar vorgegeben" seien. Man müsse in den Dialog mit der Kurve treten und einen gemeinsamen Nenner finden, betonte der Nachfolger von Peter Fischer in einer Medienrunde am Donnerstag. Es sei zwar klar, dass die Fan-Szene heterogen sei. Aber: "Wenn es einen Rechtsruck gibt, muss mit diesen Leuten konsequent umgegangen werden."

25.04.25, 07:24 Uhr: Leipzigs Kampl siegessicher nach Frankfurt

Leipzigs Mittelfeldspieler Kevin Kampl ist davon überzeugt, dass RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr) in Frankfurt drei Punkte holen wird. Die Sachsen bräuchten zwar "deutlich mehr Energie" als beim enttäuschenden Heim-Remis gegen Holstein Kiel. RB habe sich gegen die Eintracht aber einen guten Matchplan zurechtgelegt. "Der wird uns zum Erfolg führen", so Kampl in einem vereinseigenen Interview. Auch die erneute Qualifikation für die Königsklasse ist für den 34-Jährigen ausgemacht Sache. "Ich bin mir sicher, dass wir mit unserer brutalen Qualität den Weg in die Champions League gehen werden."

24.04.25, 13:04 Uhr: Eintracht-Präsident Beck schwebte in Lebensgefahr

Eintracht Frankfurts Präsident Mathias Beck hat sich in einer Medienrunde am Donnerstag zu seiner Erkrankung im Frühjahr geäußert. Beck war mehrere Wochen mit einer Lungenentzündung ausgefallen und musste schließlich am Herzen operiert werden. "Ich bin Asthmatiker. Wenn es zu einer Grippe kommt, geht die direkt auf die Lunge. Ich habe mich nicht so gut verhalten und weiter gearbeitet. Die Lungenentzündung hat sich dann deutlich verschlechtert", so Beck. Nach neun Wochen kam Beck ins Krankenhaus und wurde dort vom Kardiologen untersucht. "Dabei ist herausgekommen, dass etwas am Gefäß war. Ich bin sofort in den OP gekommen. Dort habe ich einen Katheter bekommen und man hat festgestellt, dass das eine Gefäß zu 90 Prozent zu war. Ich hatte riesiges Glück, dass ich an dem Tag im Krankenhaus war. Es war eine kritische Situation", so Beck. Auf die Nachfrage, ob die Situation lebensbedrohlich war, sagte Beck: "Ja. Ist das Gefäß zu hundert Prozent zu, dann geht nichts mehr."

24.04.25, 12:15 Uhr: Eintracht-Präsi Beck: "Krösche bleibt"

Eintracht-Präsident Mathias Beck hat einen Verbleib von Sportvorstand Markus Krösche über diesen Sommer hinaus garantiert. "Er bleibt auf jeden Fall. Ich habe mit ihm einen sehr guten Kontakt. Wir haben kurz gesprochen, das hat er sofort abgeräumt", sagte Beck bei einer Medienrunde am Donnerstag. Krösche war zuletzt mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden, dementierte eine solche Option aber auch selbst. "Er hat gesagt, 'ich bleibe'. Wir planen die Zukunft gemeinsam mit der Eintracht. Wir sind froh, dass wir ihn an Bord haben", sagte Beck. Club und Vorstand hatten im Vorjahr den Vertrag bis Sommer 2028 verlängert.

24.04.25, 08:04 Uhr: Nachuntersuchungen bei Kaua Santos

Bei Eintracht Frankfurts verletztem Torwart Kaua Santos stehen Nachuntersuchungen an. Der Torwart hat sich am hinteren Kreuzband verletzt, bei den Nachuntersuchungen geht es um die Frage, ob der Keeper konservativ behandelt werden kann. Sollte Santos um eine Operation herumkommen, könnte dies laut Bild-Zeitung die Ausfallzeit auf knapp vier Monate reduzieren. Eine Operation zöge eine Ausfallzeit von etwa neun Monaten nach sich. Santos hatte sich im Spiel gegen Tottenham Hotspur bei einem Zusammenprall am Knie verletzt.

23.04.25, 21:29 Uhr: Eintracht bastelt am Offensiv-System

Vor dem Spiel gegen den FC Augsburg sprach Eintracht-Coach Dino Toppmöller von einer möglichen Grundsatzentscheidung für eine Doppelspitze. Im Spiel selbst aber funktionierte das System mit zwei Stürmern nur bedingt, erst mit der Einwechslung von Ansgar Knauff und Jean-Matteo Bahoya nahm das Spiel der Hessen Fahrt auf. Für die offensive Ausrichtung im Kampf um die Champions League könnten die zwei unterschiedlichen Habzeiten gegen den FCA richtungsweisend für die Eintracht sein.

23.04.25, 12:02 Uhr: Matanovic fehlt krank

Eintracht Frankfurt hat am Mittwoch die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen RB Leipzig aufgenommen. Beim mittäglichen Training fehlten Mario Götze, Kaua Santos, Krisztian Lisztes und Youngster Ebu Bekir Is verletzt. Igor Matanovic war zudem krank daheim geblieben. Junior Dina Ebimbe absolvierte ein individuelles Trainingsprogramm.



23.04.25, 08:34 Uhr: Carragher wünscht sich Ekitiké in Liverpool

Liverpool-Legende Jamie Carragher wünscht sich Eintracht-Stürmer Hugo Ekitiké bei seinem alten Club. "Für mich sieht er wie ein Spieler aus, den Liverpool holt", sagte der ehemalige Verteidiger der Reds im Podcast "TheOverlapUS". "Er macht es in Frankfurt bisher wirklich richtig gut und hat in dieser Saison sehr gute Statistiken", führte Carragher weiter aus. Ekitiké besitzt bei der Eintracht noch einen Vertrag bis 2029, ein Abgang im Sommer gilt aber als wahrscheinlich, gleich mehrere Premier-League-Clubs sollen an dem Stürmer interessiert sein.



