DEL2-Playoffs DEL2-Playoffs: Kassel Huskies verlieren erstes Halbfinal-Spiel gegen Dresden Stand: 28.03.2025 22:02 Uhr

Den Kassel Huskies ist der Start in die Halbfinal-Playoffs misslungen: In der Serie gegen Dresden sind die Schlittenhunde nun in Rückstand.

Niederlage für die Kassel Huskies: Die Nordhessen verloren am Freitagabend in eigener Halle Spiel eins der Halbfinal-Playoff-Serie gegen die Dresdner Eislöwen mit 0:1.

In einer umkämpften Partie reichte den Gästen aus Sachsen der Treffer im zweiten Drittel, um sich den Vorteil in der Playoff-Serie zu sichern. Die Huskies sind damit bereits am Sonntag (17 Uhr) in Dresden unter Zugzwang.

Huskies träumen vom Aufstieg in dei DEL

Das Halbfinale in der DEL2 wird im Best-of-Seven-Modus ausgespielt. Kassel träumt auch in diesem Jahr vom Aufstieg in die DEL, für den sie allerdings nicht nur die Halbfinal-Serie, sondern auch die Finalrunde gewinnen müssten.