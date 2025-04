DEL2-Playoffs DEL2: Kassel Huskies verlieren Playoff-Krimi gegen Dresden in zweiter Overtime Stand: 04.04.2025 23:03 Uhr

Knapper geht's kaum: Die Kassel Huskies haben Spiel drei im Playoff-Halbfinale in der zweiten Overtime verloren und liegt in der Best-of-Seven-Serie wieder zurück.

Die Kassel Huskies haben Spiel drei der Halbfinalserie in der DEL2 gegen die Dresdner Eislöwen am Freitagabend 1:2 verloren. Die Entscheidung in einem denkbar knappen Spiel fiel erst in der zweiten Overtime. Nachdem beide Teams im ersten Drittel ein Tor erzielt hatten, ging es mit 1:1 in die Verlängerung. Dort blieben die ersten 20 Minuten torlos, in Overtime Nummer zwei traf Dresdens Tomas Andres dann nach 44 Sekunden mitten ins Huskies-Herz.

In der Best-of-Seven-Serie liegen die Nordhessen damit 1:2 in Rückstand. Am Sonntag (17 Uhr) geht das Halbfinale in Dresden in die nächste Runde.