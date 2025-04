Das ist Eintracht-Gegner Tottenham Das ist Eintracht-Gegner Tottenham: Traditionsklub mit Wurzeln auf dem Mittelalter-Schlachtfeld Stand: 09.04.2025 07:03 Uhr

Tottenham Hotspur hat einen klangvollen Namen, könnte aber mal wieder einen Titelgewinn gebrauchen. Insbesondere eine Vereinslegende müht sich um das eigene Vermächtnis. Der Eintracht-Gegner im Check.

Noch älter als die Eintracht und sehr titelhungrig: Die Tottenham Hotspur blicken auf eine erfolgreiche Historie zurück. Auch wenn es seit langer Zeit keinen Titel mehr zu feiern gab.

Der Verein

Wenn Eintracht Frankfurt gegen Tottenham spielt, ist das ein Duell zweier Traditionsklubs. Die Spurs sind dabei sogar noch älter als die Frankfurter: Der "Hotspur Football Club", wie er damals hieß, wurde bereits 1882 im Stadtteil London Borough of Haringey gegründet. Den ersten Titel gab es 1901 mit dem Sieg im FA-Cup. Doch die Moderne macht natürlich auch vor einem solchen Verein nicht Halt: Die legendäre White Hart Lane, an der einst Stars wie Paul Gascoigne, Teddy Sheringham oder auch Jürgen Klinsmann kickten, wurde vor einigen Jahren abgerissen und ein neues Stadion gebaut - in jenem Tottenham Hotspur Stadium spielt man seit 2019.

In Sachen Europapokal-Titel kann Tottenham genau wie die Eintracht zwei UEFA-Cup-Siege (1972 und 1984) vorweisen, zudem gelang 1963 der Triumph im Europapokal der Pokalsieger. Nach zwei nationalen Meistertiteln in den Fünfzigern und Sechzigern bleibt jedoch ein großer Traum bislang unerfüllt: die 1992 gegründete Premier League zu gewinnen. 2017 war man als Zweiter nah dran, genauso wie zwei Jahre später am Gewinn der Champions League. Die Spurs scheiterten nur an Finalgegner Liverpool.

Der Star

Spätestens seit dem Abgang von Harry Kane zu den Bayern 2023 ist er der zentrale Mann in der Offensive der Spurs: Heung-min Son. Der Südkoreaner, einst auch in der Bundesliga für den Hamburger SV und Bayer Leverkusen aktiv, spielt bei den Londonern aktuell seine zehnte Saison - und tut das so gut wie eh und je: in wettbewerbsübergreifend 42 Einsätzen kommt der Spurs-Kapitän auf elf Tore und zwölf Assists. Und baut bei den Spurs so weiter an seinem Denkmal.

Das würde man ihm wahrscheinlich direkt vors Stadion stellen, würde er mit dem Klub einen Titel mit nach Hause bringen. Angesprochen auf sein mögliches Vermächtnis bei den Spurs sagte Son zuletzt: "Ich habe nur eines im Kopf: Einen Titel zu gewinnen." Denn das ist auch Teil der Wahrheit. Trotz mittlerweile 173 Toren und noch einmal 96 Assist in 450 Spielen für Tottenham hat Son mit dem Klub noch nichts gewonnen.

Der Trainer

Es ging gut los, als Ange Postecoglou 2023 neuer Trainer von Tottenham wurde. Nie zuvor holte ein neuer Coach in der Premier League 26 von 30 möglichen Punkten in seinen ersten zehn Spielen. Tottenham wurde unter Postecoglu Fünfter. Die zweite Saison des Australiers mit griechischen Wurzeln verläuft aber ungleich schwächer. Zehn Siegen stehen in der aktuellen Saison schon 16 Niederlagen gegenüber, die Spurs sind in der Tabelle nur Vierzehnter.

Unter den schwachen Ergebnissen hat auch das Verhältnis zwischen Fans und Trainer arg gelitten, zuletzt wurde Postecoglu von den eigenen Anängern verhöhnt, als er den Schweden Lucas Bergvall - an dem übrigens auch die Eintracht interessiert war - vom Platz nahm. "You don’t know what you are doing" – "Du weißt nicht, was du tust", schallte es von den Rängen. Schon bei einem Auswärtsspiel wenige Wochen zuvor lieferte sich Postecoglu ein Wortgefecht mit einem Zuschauer, Betreuer mussten dazwischengehen.

Bei seinen vorherigen Stationen war der Ex-Profi übrigens stets erfolgreich gewesen, wurde Meister in Australien, Japan und Schottland. Die Chance auf Silberware hat Postecoglu mit den Spurs nur noch in der Europa League. Wenn er denn das Ende der Saison erleben darf.

Und sonst so?

Wenige Vereinsnamen im Weltfußball dürften so außergewöhnlich sein wie Tottenham Hotspur. Die Spurs wurden 1882 gegründet, der Name Hotspur, was übersetzt Heißsporn bedeutet, ist eine Referenz an Sir Henry Percy, ein Ritter aus dem 14. Jahrhundert, der für seinen Mut auf dem Schlachtfeld den Spitznamen "Harry Hotspur" bekam. Auch William Shakespeare schrieb über Percy, auf den zudem auch das Wappen zurückgeht. Der Hahn im Logo stellt einen von Percys Kampfhähnen dar, die dieser mit Sporen bestückte.