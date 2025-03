Ehemaliger Trainer wird Funktionär BBL: Sebastian Gleim erweitert Geschäftsführung der Skyliners Frankfurt Stand: 26.03.2025 09:01 Uhr

Der verlorene Sohn kehrt zurück. Vor vier Jahren verließ Sebastian Gleim die Skyliners Frankfurt, nun schließt er sich dem Basketball-Bundesligisten in neuer Funktion wieder an.

Von Gerald Schäfer

Sieben Jahre lang waren die Skyliners Frankfurt und Sebastian Gleim unzertrenntlich. Nach vier Jahren Pause finden der Basketball-Bundesligist und der mittlerweile 40 Jahre alte Gleim nun erneut zusammen.

Was der hr-sport bereits am Dienstag berichtete, bestätigten die Skyliners am Mittwoch: Der gebürtige Bad Hersfelder Gleim ist neuer Geschäftsführer Sport bei den Skyliners. Zuerst hatte der Journalist Rupert Fabig über die nahende Rückkehr berichtet. Gleims erster Job dürfte sein, einen Ersatz für den geschassten Head-Coach Denis Wucherer zu finden.

"Meilenstein" für den Club

"Wieder in meiner Heimat tätig zu sein, bedeutet mir sehr viel", sagte der Heimkehrer in einer ersten Stellungnahme. Sein Ziel sei es, Frankfurts Basketballer "sportlich auf die nächste Stufe zu heben".

Skyliners-Boss Gunnar Wöbke nannte die Verpflichtung Gleims einen "Meilenstein" für den Club. "Ich bin überzeugt: Damit können wir noch besser unsere Ziele für die nächsten Jahre umsetzen." Mittel- bis langfristig sollen die Frankfurter zur Spitze des deutschen Basketballs gehören.

Teil der Weltmeistermannschaft 2023

Mit Gleim holen sich die Skyliners zumindest eine Menge Erfahrung in den Verein. Der Nordhesse war nach seiner Zeit in Frankfurt auch als Trainer bei den Crailsheim Merlins und zuletzt in Neuseeland aktiv. Beim Gewinn der Weltmeisterschaft 2023 gehörte er zudem zum deutschen Trainerstab von Trainer Gordon Herbert, unter dem er schon in Frankfurt gelernt hatte.

Kurios: 2021 bot Wöbke Gleim einen Posten als Sportdirektor an. Weil Gleim aber weiter als Trainer aktiv sein wollte, trennten sich die Wege beider Parteien. "Jetzt kehrt er mit einem noch größeren Verantwortungsbereich zurück", sagte der Skyliners-Boss nun zur Rückholaktion.