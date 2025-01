Basketball-Bundesliga Basketball-Bundesliga: Skyliners verlieren klar Stand: 04.01.2025 18:23 Uhr

Die Skyliners Frankfurt kommen in der Basketball-Bundesliga nicht vom Fleck. Am Samstagabend kassierten die Hessen eine deutliche Niederlage.

Die Skyliners Frankfurt stecken weiter im Tabellenkeller der Basketball-Bundesliga fest. Bei den Niners Chemnitz verloren die Hessen am Samstagabend klar mit 66:85 und sind weiter Tabellenvorletzter.

In Chemnitz hielten die Hausherren vom Fleck weg das Heft des Handelns in der Hand und warfen schon im ersten Viertel einen klaren Vorsprung heraus. Und so ging es weiter, am Ende stand eine auch in dieser Deutlichkeit verdiente Niederlage der Skyliners. Für die Hessen war es die dritte Niederlage in Folge, bester Werfer bei den Skyliners war Jordan Theodore mit 15 Punkten.