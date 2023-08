BR24 Sport WM-Traum geplatzt: Lückenkemper ohne Chance über 100 Meter Stand: 21.08.2023 21:06 Uhr

Nichts wird es mit einem erneuten Sommermärchen für Gina Lückenkemper. Die Wahl-Bambergerin hat im Halbfinale der Leichtathletik-WM über 100 Meter keine Chance. Es bleibt nur noch die Hoffnung auf die Staffel.

Von BR24Sport

Für Europameisterin Gina Lückenkemper ist der Traum vom Einzug ins WM-Finale über 100 m geplatzt. Die in Bamberg lebende Sprinterin schied am Montag in Budapest nach ihren 11,18 Sekunden im Halbfinale aus, Platz fünf reichte nicht, um als erste deutsche Athletin seit Melanie Paschke 1997 in Athen wieder in einem Rennen um WM-Gold zu stehen.

"Rückenprobleme" bremsen Europameisterin aus

"Der Start war heute bedeutend besser, aber das mit dem Rückenproblem hat mich nicht in Ruhe gelassen", sagte Lückenkemper im ZDF: "Mit der ersten Rennhälfte bin ich zufrieden, das versöhnt mich ein bisschen. Aber hintenraus, was eigentlich meine Stärke ist, ging nicht mehr viel. Ich habe mich eigentlich gut gefühlt, das aber einfach nicht auf die Bahn bekommen."

Bereits 2017, 2019 und 2022 war die deutsche Nummer eins jeweils im Halbfinale gescheitert. Den Einzug ins Finale hatte die 26-Jährige im Vorfeld der Titelkämpfe in Ungarn als ihr großes Ziel ausgegeben. Bereits im Vorlauf hatte Lückenkemper jedoch keinen guten Eindruck gemacht und mit 11,21 Sekunden ihre schwächste Zeit in diesem Jahr erzielt. Für ihre Teamkollegin Rebekka Haase (Wetzlar) war bereits in Runde eins Endstation gewesen.

Medaillenhoffnung in der Staffel?

Auch im vorigen Jahr in Eugene konnte Lückenkemper nicht ins Finale laufen, dies hatte sie als ihre offene Rechnung mit der WM bezeichnet. Dafür entschädigte sie sich mit Überraschungs-Bronze mit der deutschen Staffel. Das Quartett kann in Budapest aus Verletzungsgründen aber nicht in der damaligen Besetzung antreten. Damit stehen die Chancen ein Jahr nach dem umjubelten EM-Gold von München auch dort schlecht.

Quelle: BR24Sport 21.08.2023 - 20:55 Uhr