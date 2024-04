BR24 Sport Weiße Weste in der Champions League: Neuer überflügelt Casillas Stand: 18.04.2024 19:28 Uhr

Manuel Neuer hat mit seinem nächsten Spiel ohne Gegentor einen Champions-League-Rekord aufgestellt. Kein anderer Keeper hatte in der Königsklasse so oft eine weiße Weste wie der 38-Jährige, der den großen Iker Casillas ablöste.

Von BR24Sport

Iker Casillas, Gianluigi Buffon oder Oliver Kahn - sie alle gehören in die Riege der besten Torhüter aller Zeiten. Doch keiner von ihnen weist in der Champions League eine so gute "Zu-Null-Quote" auf wie der aktuelle FC-Bayern-Keeper Manuel Neuer. Der feierte beim 1:0 (0:0) gegen den FC Arsenal sein 58. Königsklassenspiel ohne Gegentor - und das bei insgesamt 138 Einsätzen. Eine einmalige Leistung.

Dass Neuer auch gegen die "Gunners" wieder eine weiße Weste behielt, war zwar sicher nicht allein sein Verdienst, zumal er an diesem Abend gar nicht so viel zu tun bekam. Auch die Abwehr um die Innenverteidiger Matthijs de Ligt und Eric Dier hatte einen großen Anteil daran. "Die Disziplin, die wir an den Tag gelegt haben, war entscheidend dafür, dass wir heute gewonnen haben und in die nächste Runde einziehen", sagte Neuer bei "Dazn".

Beste Neuer-Tat: Einhändig gegen Ödegaard

Aber die wenigen Male, die Neuer gefordert war, hielt er die Bälle, die auf sein Tor kamen, oder lief sie in der ihm eigenen "Libero"-Manier souverän ab. Oder er leitete gar schnelle Gegenangriffe ein - so wie auch schon im Hinspiel, als am Ende Leroy Sané den Elfmeter zum 2:1 herausholte.

Die spektakulärste Parade zeigte er sicherlich in der 29. Minute, als er einen abgefälschten Schuss von Arsenals Martin Ödegaard mit einer Hand abwehrte und den Ball anschließend sicherte. Zwei Minuten später hatte Neuer auch etwas Glück, dass Gabriel Martinelli zu unplatziert abschloss und Neuer seinen Ball einfach aufnehmen konnte. Aber Glück hat nur der Tüchtige, heißt es. Und Neuer gilt in der Tat als einer der trainingsfleißigsten Torhüter.

Auch Kahn und ter Stegen in den Top 10

Dies hat ihn nun an die Spitze dieser inoffiziellen Bestenliste gebracht. Bisher hatte Iker Casillas den Rekord gehalten. Allerdings kam der Spanier, der vor allem mit Real Madrid große Erfolge feierte und auch für den FC Porto Champions League spielte, auch auf 177 Einsätze. Dritter in der Rangliste ist Italiens Torwart-Urgestein Gianluigi Buffon. Er blieb 52 Mal ohne Gegentor.

In den Top 10 sind auch zwei weitere deutsche Torhüter vertreten. Oliver Kahn war in 34 seiner 103 Königsklassen-Partien nicht zu überwinden und belegt den achten Platz. Zehnter ist Neuers Nationalteam-Konkurrent Marc-André ter Stegen. Bei 84 Einsätzen musste der Barcelona-Keeper in 32 Begegnungen nicht hinter sich greifen.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24 18.04.2024 - 18:30 Uhr