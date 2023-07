BR24 Sport Walker als Kapitän - Manchester City schlägt FC Bayern Stand: 26.07.2023 14:41 Uhr

Der FC Bayern hat das erste ernstzunehmende Testspiel der Vorbereitung mit 1:2 gegen Manchester City verloren. FC-Bayern-Wunschspieler Walker führte Pep Guardiolas Team als Kapitän an. Und auch Thomas Tuchel setzte mit seiner Aufstellung Zeichen.

Von Raphael Weiss

Schon vor Beginn des Testspiels gab es das erste Zeichen von Manchester City in Richtung des FC Bayern München - Kyle Walker (33) trug die Kapitänsbinde. Zumindest kann es durchaus als solches gewertet werden, denn der Verein des englischen Nationalspielers wehrt sich derzeit mit allen Mitteln gegen die Abwerbeversuche des FC Bayern. Walker, das ist bekannt, ist ein Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel und den Funktionären beim deutschen Rekordmeister. Sein Gegenüber Pep Guardiola hatte unlängst verlauten lassen: "Wir wollen ihn behalten. Wir werden um ihn kämpfen, genau wie Bayern das tun wird."

Goretzka auf der Bank, Gnabry im Sturm

Die Kapitänsbinde, die seit dem Abgang von Nationalspieler Ilkay Gündogan nach einem neuen Stamm-Oberarm sucht, könnte ein Argument sein, mit dem Manchester City Walker einen Verbleib schmackhaft machen könnte. Auf Münchner Seite stach vor allen Dingen eine Personalie heraus: In einer Startaufstellung ohne größere Vorbereitungs-Experimente und Geschenke saß Leon Goretzka auf der Bank. Neuzugang Konrad Laimer startete neben Joshua Kimmich, was den Wechselgerüchten um den 28-jährigen Mittelfeldspieler neue Nahrung geben dürfte - obwohl sich dieser zuletzt zu einem Verbleib beim FC Bayern bekannt hatte.

Sonst gab es wenige Überraschungen: Min-jae Kim spielte wegen Trainingsrückstand nicht. Benjamin Pavard übernahm in Abwesenheit des angeschlagenen Matthijs de Ligt neben Dayot Upamecano die Innenverteidiger-Position. Serge Gnabry lief auf der Mittelstürmerposition auf, die Tuchel gerne so bald wie möglich mit Harry Kane von Tottenham Hotspur füllen würde.

McAtee trifft - Coman, Sané und Musiala wirbeln

Bei 30 Grad im Nationalstadion von Tokio brauchten beide Mannschaften, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Die Akteure auf dem Rasen spielten schnelle Angriffe und gingen intensiv in die Zweikämpfe. Nach einem Foul an Konrad Laimer schoss Leroy Sané einen Freistoß aus 20 Metern an die Latte. Wenig später setzte City zu einem Konter an und fanden eine schlecht sortierte Bayern-Abwehr. Yann Sommer konnte den ersten Schuss noch parieren, doch James McAtee erzeilte im zweiten Versuch das 1:0 (21. Minute).

Nach dem Tor verflachte die Partie ein wenig. Manchester City, bei dem Star-Stürmer Erling Haaland zunächst auf der Bank saß, kam nicht zum Abschluss, der FC Bayern probierte es immer wieder auf der Bank. Besonders Leroy Sané und Jamal Musiala stellte die City-Abwehr vor Probleme. Und auch Kingsley Coman bereitete seinem womöglich zukünftigen Mitspieler Walker mit seiner Schnelligkeit des öfteren Probleme. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte ein Patzer von Sommer das eigene Tor noch einmal in Gefahr, doch Alphonso Davies konnte klären (45.+2).

Tel trifft zum 1:1 - Mané bleibt blass

Während Guardiola zur zweiten Halbzeit Walker herausnahm und zahlreiche Stammspieler - unter anderem Haaland - brachte, tauschte Tuchel die komplette Mannschaft aus. Auch Sadio Mané, dem laut FCB-Präsident Herbert Hainer ein Angebot aus Saudi Arabien vorliegt, kam zum Einsatz. Die neue Innenverteidigung bildeten Josip Stanisic und Antonio Tikvić. Diese geriet zunächst nicht sonderlich in Bedrängnis, was auch daran lag, dass der Spielfluss auf beiden Seiten fast vollkommen zum Erliegen kam. Während Mané zwar bemüht war, sich tief fallen lies, um den Ball zu bekommen, doch letztlich glücklos blieb, konnten Paul Wanner und Frans Krätzig durch einzelne Aktionen überzeugen.

Außenverteidiger Krätzig war es dann auch, der Wanner in der besten Aktion der zweite Hälfte bediente. Ederson konnte den Schuss des 17-Jährigen parieren, ehe der ein Jahr ältere Mathys Tel zum 1:1 ausglich (82.). Nur kurz darauf, das nächste Billard-Tor: Aymeric Laporte verwertete einen Abpraller zum 2:1-Endstand.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport 26.07.2023 - 18:30 Uhr