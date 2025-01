BR24 Sport Urteil zu Polizeikosten bei Hochrisikospielen: Lob und Kritik Stand: 14.01.2025 13:37 Uhr

Der Streit um Polizeikosten bei Hochrisikospielen ist beendet. Die Bundesländer dürfen die Gebühren dem Profifußball in Rechnung stellen, so das Bundesverfassungsgericht. Dafür gibt es Lob, aber auch Kritik. Bayern zeigt sich noch abwartend.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat abwartend auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Polizeikosten bei Hochsicherheitsspielen in der Fußball-Bundesliga reagiert. Herrmann sagte, die Entscheidung aus Karlsruhe werde nun genau analysiert und erst dann über Konsequenzen entschieden.

"Wir werden die bayerischen Vereine der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga zu einem Gespräch über die Konsequenzen des Urteils einladen", erklärte der Minister. Laut Herrmann plädieren einige Länder für ein bundeseinheitliches Verfahren, auch das müsse in Erwägung gezogen werden.

Bremens Innensenator für bundesweite Fondslösung

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) begrüßte das Urteil und betonte seinen Wunsch nach einer bundesweiten Fondslösung. "Die Profiliga zahlt in einen Fonds ein und die Polizeien des Bundes und der Länder werden dann nach dem Aufwand abgerechnet", erklärte der Politiker. "Das wäre das Einfachste."

Dieses Modell setze aber voraus, dass die DFL ihre Position revidiere. "Ich glaube, dass der heutige Tag dazu beitragen wird", zeigte sich Mäurer optimistisch. Bewege sich die DFL nicht, würden die einzelnen Länder Gebührenordnungen erlassen – "dann muss man so oder so zahlen".

Polizeigewerkschaft: DFL kann Einsatzkräfte nicht geschenkt bekommen

Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) beurteilte das Urteil positiv: "Es kann nicht sein, dass jeder Bürger für kleinste Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung mit teilweise drastischen Gebühren zur Kasse gebeten wird, aber die milliardenschwere DFL die Arbeit zigtausender Polizeikräfte geschenkt bekommt", so der stellvertretende DPolG-Bundesvorsitzende, Heiko Teggatz. Eine angemessene Beteiligung an den Kosten über eine Gebühr sei deshalb richtig und notwendig.

Der Anwalt der in Karlsruhe unterlegenen Deutschen Fußball Liga (DFL), Bernd Hoefer, nannte das Urteil "enttäuschend". "Aber das haben wir zu akzeptieren. Wie die weiteren Folgen aussehen werden, müssen die nächsten Wochen und Monate zeigen. Darüber will ich jetzt nicht spekulieren."

Werder Bremen ruft Bundesliga zur Solidarität auf

Werder Bremen fürchtet nach dem Urteil einen Wettbewerbsnachteil und hat die Bundesliga zur Solidarität aufgerufen. "Wir müssen nun im Ligaverband Diskussionen führen. Werder darf nicht alleine die Zechen zahlen. Das wäre eine Benachteiligung für uns, das tut uns weh", sagte Tarek Brauer, Geschäftsführer Organisation und Personal bei Werder, in Karlsruhe: "Die DFL ist mindestens Co-Veranstalter, und auch die Gästefans tragen zu einem Hochrisikospiel bei. Wir wünschen uns die Solidargemeinschaft der Liga und eine faire Verteilung der Kosten."

Scharfe Kritik von Fan-Organisationen

Kritik kam von Fan-Organisationen: "Das heutige Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist ein Freifahrtschein für einen immer aggressiver und martialischer auftretenden Polizeiapparat", so Linda Röttig, Mitglied im Vorstand des Dachverbands der Fanhilfen. Und das Fanbündnis "Unsere Kurve" "nimmt das heutige Urteil des Bundesverfassungsgerichts fassungslos zur Kenntnis". Es sei zu befürchten, dass damit der staatlichen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland langfristig schwerer Schaden zugefügt worden sei. "Nach Auffassung von 'Unsere Kurve' und im Einklang mit den Ansichten unzähliger Fachleute ist die Gewährleistung öffentlicher Sicherheit und Ordnung eine Kernaufgabe des Staates."

Die (DFL) war im Streit um eine Beteiligung der Dachorganisation an den Polizeikosten für Hochrisikospiele am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gescheitert. Ihre Verfassungsbeschwerde gegen eine entsprechende Regelung aus Bremen blieb ohne Erfolg, wie der Erste Senat in Karlsruhe verkündete. (Az. 1 BvR 548/22).

