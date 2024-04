BR24 Sport Umstrittener Treffer: Ingolstadt erkämpft Remis bei BVB II Stand: 13.04.2024 15:54 Uhr

Der FC Ingolstadt 04 kommt in der 3. Liga nicht vom Fleck. Die Schanzer mussten sich gegen die U23 von Borussia Dortmund mit einem Unentschieden begnügen. Für Diskussionen sorgte der Führungstreffer des BVB.

Von BR24Sport

Der FC Ingolstadt bleibt weiter im Tabellenmittelfeld der 3. Liga stecken. Im Duell mit der U23 von Borussia Dortmund kam die Elf von Michael Köllner im Stadion Rote Erde zu einem 1:1 (0:1). Mit dem Remis behalten die Oberbayern Platz zehn nach 33 Spielen, der BVB verpasste es, an Ingolstadt vorbeizuziehen.

Die erste Halbzeit ging klar an die Dortmunder. Folgerichtig belohnte Julian Hettwer (41.) den Aufwand der Gastgeber mit der Führung kurz vor der Pause. Ärgerlich für Ingolstadt: Hettwer war der Ball vor seinem Abschluss an die Hand gesprungen, Schiedsrichter Eric-Dominic Weisbach ließ das Tor dennoch zählen.

Nach dem Seitenwechsel versuchte sich der FCI durch Flanken und Distanzschüsse ins Spiel zu kämpfen - und dies gelang den Gästen. Erst scheiterte Pascal Testroet mit einer Volleyabnahme an der Latte (57.), nur Minuten später traf der fleißige David Kopacz zum Ausgleich (64.). Vorausgegangen war ein langer Einwurf von Verteidiger Ryan Malone.

Direkt im Anschluss hatte Super-Joker Sebastian Grönning gleich zweimal die Führung auf dem Kopf. Erst verhinderte BVB-Keeper Marcel Lotka die Gäste-Führung, zehn Minuten später verrutschte dem Dänen, der in den letzten beiden Spielen drei Scorerpunkte als Einwechselspieler sammelte, ein freier Kopfball aus acht Metern. Auf der anderen Seite wackelte das Lattenkreuz, Hettwer war eine Flanke gefährlich in Richtung Ingolstädter Tor abgerutscht, Torhüter Marius Funk wäre machtlos geworden. So blieb es am Ende ein Spiel ohne Sieger.

Quelle: Blickpunkt Sport 13.04.2024 - 17:15 Uhr