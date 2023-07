BR24 Sport TSV 1860: Reisinger verspricht Gorenzel-Nachfolger "in Kürze" Stand: 10.07.2023 09:19 Uhr

Löwen-Präsident Robert Reisinger hat auf der Mitglieder-Versammlung des TSV 1860 einen neuen Sportvorstand "in Kürze" versprochen. Eine interne Debatte um die Personalie habe die Nachfolge verzögert, erklärte Reisinger.

Von BR24Sport

Seit dem Abgang von Günther Gorenzel zum österreichischen Erstligisten Austria Klagenfurt steht der TSV 1860 München ohne Sportvorstand da. Das soll sich bald ändern, versprach Präsident Robert Reisinger auf der Mitgliederversammlung der Sechzger am Sonntag. Sein Wunsch: Ein Kandidat von Format, der "in Kürze" gefunden sein soll. Gerüchten, er wolle vorzeitig sein Amt niederlegen, erteilte Reisinger eine Absage. Viel mehr schließe er auch eine erneute Kandidatur nach 2025 nicht aus.

Interne Debatte verzögerte Gorenzel-Nachfolge

Er habe sich intern dafür ausgesprochen, "eine starke Persönlichkeit zu installieren", so Reisinger in einer emotionalen Rede auf der Versammlung, an der rund 400 Löwen-Mitglieder teilnahmen. "Aus verschiedenen Gründen hat die Nachfolge länger gedauert als mir lieb war." Welche Gründen das seien, nannte er nicht. Aber die Diskussionen hätten jetzt ein Ende, verspricht der Präsident. "In Kürze sollte 1860 wieder einen sportlichen Leiter von Format haben.”

Kader-Planungen wohl noch nicht abgeschlossen

Der ist auch dringend nötig, denn die Kaderplanung für die neue Spielzeit dürfte noch nicht abgeschlossen sein. Schließlich gaben die Giesinger 18 Akteure ab und holten gerade mal acht neue Profis. Unter den Abgängen waren auch Leistungsträger wie der langjährige Kapitän Stefan Lex (Karriereende) oder Yannick Deichmann (FC Ingolstadt). Ersterer bleibt den Löwen aber in "anderer Funktion" erhalten, wie er zu seinem Karriereende bekanntgab. Vielleicht ja sogar als Nachfolger von Günther Gorenzel auf der vakanten Stelle des Sportvorstands. Laut einem Bericht der "Bild" vom April sollte Lex nach einer Pause als Scout und Kaderplaner einsteigen. Ein Mann von Format wäre Lex auf jeden Fall.

Quelle: BR24Sport 10.07.2023 - 18:50 Uhr