BR24 Sport "Sterne des Sports": Silber für Projekt der Würzburger Kickers

"Sterne des Sports": Silber für Projekt der Würzburger Kickers Stand: 25.01.2024 19:12 Uhr

Der FC Würzburger Kickers ist Landessieger des Projekts "Sterne des Sports". Hier werden in einem Ganztagsangebot aktuell 20 Mädchen schulisch wie sportlich gefördert. Am 29. Januar in Berlin winkt sogar der goldene Stern des Sports.

Von BR24Sport

Der FC Würzburger Kickers Mädchen- und Frauenfußball aus Unterfranken ist Landessieger des Projekts "Sterne des Sports" und geht damit in den Bundesentscheid um den goldenen Stern des Sports am 29. Januar in Berlin. Das liegt an einem ganz besonderen Angebot - und dem damit verbundenen Engagement der Unterfranken im Mädchensport.

Dieses - wie es offiziell heißt – "offene Ganztagsangebot für Mädchen im Sport" gibt es nun seit drei Jahren und ist das erste Angebot dieser Art in Bayern, möglich gemacht wird es durch eine Kooperation mit der Schule, einem Trägerverein und dem Mädchen- und Frauenfußball der Würzburger Kickers.

An vier Nachmittagen pro Woche werden 20 Mädchen gefördert

Die Würzburger vernetzen also Bildungsunterstützung, sportliche Förderung und Übergang in den Vereins-Sport mit dem Ganztagsangebot an der Grundschule Heuchelhof. Wo es neben Schule eben auch eine pädagogisch betreute Lernzeit gibt.

"Wir sehen bei den Mädchen übers Schuljahr hinweg eine wahnsinnige Entwicklung", sagt Heinz Reinders, Finanzvorstand FC Würzburger Kickers. "Wir sehen, dass die Mädchen am Anfang noch schüchtern, zurückhaltend sind. Und je länger das Jahr geht, desto mehr merken die, dass sie Talente haben."

An vier Nachmittagen in der Woche werde aktuell 20 Mädchen gefördert, im schulischen wie im sportlichen Bereich. Denn sind die Hausaufgaben erst einmal erledigt, geht es in die benachbarte Sporthalle.

