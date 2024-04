BR24 Sport FC Bayern - Real Madrid | 30.04., 21 Uhr | Radioreportage Stand: 28.04.2024 19:05 Uhr

Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League empfängt der FC Bayern München den Rekordsieger der Königsklasse, Real Madrid. BR24Sport überträgt die Partie ab 21 Uhr live in der Radioreportage.

Von BR24Sport

Schafft der FC Bayern München erstmals seit 2020 wieder den Sprung ins Champions-League-Finale? Oder ist gegen Real Madrid Endstation - die Mannschaft, die im Viertelfinale in zwei ganz engen Duellen Titelverteidiger Manchester City bezwungen hat?

BR24Sport überträgt die Partie aus der Münchner Arena ab 21 Uhr live in der Radioreportage. Ihre Reporter sind Edgar Endres und André Siems.

FC Bayern und Real mit erfolgreichen Generalproben

Die Generalprobe in der Fußball-Bundesliga ist dem FC Bayern durch ein 2:1 gegen Eintracht Frankfurt geglückt. Trainer Thomas Tuchel weiß aber: "Frankfurt ist nicht Real Madrid." Der Coach, der kurz vor dem Duell gegen die Königlichen aus Madrid von Ehrenpräsident Uli Hoeneß attackiert wurde, schonte gegen die Eintracht einige Profis. Gegen Madrid soll wieder die bestmögliche Formation auflaufen - das heißt auch mit Jamal Musiala, Leroy Sané und Serge Gnabry, die am Wochenende pausiert hatten, am Sonntag aber im Training wieder mit dabei waren.

Real Madrid ist in der spanischen Primera División spätestens nach dem 3:2-Heimsieg gegen den FC Barcelona auf Meisterkurs. Am Wochenende ließen sie einen 1:0-Auswärtserfolg bei Real San Sebastian folgen. Auch dem Team von Ex-FC-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti ist die Generalprobe also geglückt.

Gutes Omen für den FC Bayern: Der französische Schiedsrichter Clement Turpin wird die Partie leiten. Für Turpin ist es das neunte Spiel in der Königsklasse mit Münchner Beteiligung - keine der bisherigen acht Begegnungen hat der deutsche Rekordmeister verloren, drei Remis stehen fünf Siege gegenüber.

Quelle: BR24Sport im Radio 30.04.2024 - 21:00 Uhr