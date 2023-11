BR24 Sport Shiffrin gewinnt zweiten Levi-Slalom - Dürr erneut auf Podest Stand: 12.11.2023 14:24 Uhr

Ein packendes Slalom-Wochenende im finnischen Levi endet mit Frust und Lust dicht beieinander: Mikaela Shiffrin siegte an Tag zwei - weil Rivalin Petra Vlhova einfädelte. Lena Dürr fuhr erneut aufs Podest, es ist der elfte Podestplatz ihrer Karriere.

Von BR24Sport

Die Slalom-Frauen haben in zwei intensiven Rennen im finnischen Levi die ersten Saisonsiegerinnen ermittelt. Und speziell das zweite Rennen am Sonntag hatte s in sich: Die Slowakin Petra Vlhova, die das erste Rennen am Samstag gewonnen hatte, fädelte - auf dem Weg zu einer neuen Bestzeit - ein.

Den Sieg sicherte sich dadurch die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die mit nun sieben Triumphen in Levi alleinige Rekordgewinnerin ist und sich über ihr siebtes Rentier freuen darf. Vlhova hat in Levi sechs Mal gewonnen. Platz zwei ging an Leona Popovic aus Kroatien, die von Platz fünf nach dem ersten Lauf nach vorne fuhr.

Lena Dürr trotz Fehler auf Podest

Die deutsche Topläuferin Lena Dürr vom SV Germering zeigte nach Platz zwei am Vortag erneut Konstanz und zwei überlegte Läufe. Auch sie profitierte vom Ausfall Vlhovas und landete auf Platz drei. Ärgerlich für Dürr: Im zweiten Durchgang patzte sie nach dem Start. Ohne diesen Fehler wäre wohl sogar der Sieg dringewesen.

Aicher sammelt Weltcuppunkte

Neben Dürr qualifizierte sich auch Emma Aicher als 20. für den zweiten Durchgang. Dort zeigte sie ein solides Rennen und sammelte Weltcuppunkte: Sie wurde am Ende 23. Andrea Filser, Jessica Hilzinger und Elina Lipp verpassten die Top 30 und damit Lauf zwei.

Ergebnisse und Liveticker

Im Video: Der zweite Lauf des zweiten Slaloms in Levi

Im Video: Der erste Lauf des zweiten Slaloms in Levi

Quelle: Blickpunkt Sport 11.11.2023 - 10:00 Uhr