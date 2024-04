BR24 Sport Schmerzhafter Löwen-Abgang: Lakenmacher stürmt für Darmstadt Stand: 18.04.2024 11:50 Uhr

Der Fußball-Drittligist TSV 1860 München verliert einen Mittelstürmer: Fynn Lakenmacher geht künftig für den Bundesligisten SV Darmstadt 98 auf Torejagd - vermutlich dann aber in der 2. Bundesliga.

Von Johannes Kirchmeier

"Fynn Lakenmacher wechselt zu einem Bundesligisten." So könnte man die Meldung an diesem Donnerstag, den 18.4.2024, auch titeln. Das Problem dabei nur: Bis zum Sommer kann sich das mit der Bundesliga jedoch durchaus ändern, was daran liegt, dass der SV Darmstadt 98 der neue Klub des Stürmers vom TSV 1860 München sein wird. Und der ist als Tabellenletzter stark abstiegsbedroht, zwölf Punkte fehlen dem SVD in den verbleibenden fünf Partien auf den Relegationsplatz. Insofern wäre eine solche Überschrift doch etwas gewagt.

So oder so, egal in welcher Liga Lakenmacher künftig auf Torejagd geht, eines gilt als sicher: Der Fußball-Drittligist TSV 1860 München verliert einen seiner stärksten Stürmer - ohne Ablöse wohlgemerkt, weil dessen Vertrag ausläuft. Und dieser Stürmer steigt anders als sein Klub auf.

Löwen-Sportchef Werner bedauert Weggang

Lakenmacher hat in dieser Saison bereits vier Liga-Treffer erzielt, in der vorigen erreicht der 23-jährige, wuchtige Mittelstürmer gar acht Treffer. "Wir haben uns in den vergangenen Wochen intensiv um Fynn bemüht und ihm ein verbessertes Vertragsangebot vorgelegt", sagt der Löwen-Sportchef Christian Werner.

"Dass sich Fynn für das Angebot aus Darmstadt entschieden hat, bedauern wir. Dennoch ist ein Wechsel eines Spielers in eine höhere Liga auch eine Auszeichnung für die Arbeit beim TSV 1860 München. Wir wünschen Fynn für seinen weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg", so Werner.

Zuletzt in Regensburg vergab Lakenmacher zwei Großchancen

Lakenmacher wurde bei Hannover 96 sowie dem TSV Havelse ausgebildet, für den er auch insgesamt drei Jahre im Herren-Bereich auflief. 2022 wechselte er dann zum TSV 1860 München, bei dem er in Teilen immer wieder Stammspieler war. In dieser Saison erhielt der teure Zugang Joel Zwarts jedoch den Vorzug - zumindest, wenn er fit war. Zuletzt in Regensburg durfte in dessen Absenz dann Lakenmacher wieder ran - der vergab jedoch zwei Großchancen.

Lakenmacher blickt auf TSV-1860-Zeit mit "Höhen und Tiefen" zurück

"Die Zeit beim TSV 1860 München hatte Höhen und Tiefen", sagt Lakenmacher. "Unter der neuen sportlichen Leitung habe ich wieder das Vertrauen in mich gespürt und mehr Spielzeit erhalten. Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, da ich mich sowohl im Verein als auch in der Stadt sehr wohlgefühlt habe."

Er sehe den Wechsel nun als "Aufstieg und eine neue Herausforderung", nun darf er sich mindestens eine Liga höher durchsetzen. "Wir haben genau das richtige Umfeld für ihn, um sich bestmöglich zu entfalten", sagt Darmstadt-Sportdirektor Paul Fernie. Den Löwen wünscht er baldmöglichst den Aufstieg. Er selbst steigt ja nun schon diesen Sommer auf.

