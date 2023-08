Rugby-WM All Blacks bereiten sich in Herzogenaurach vor Stand: 28.08.2023 20:07 Uhr

Die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft ist zu Gast in Herzogenaurach. Dort bereiten sich die All Blacks - bekannt durch ihre schwarze Kleidung und den berühmt berüchtigten Haka-Tanz - auf die WM vor.

Hoher Besuch in Herzogenaurach: Der Rugby-Rekordweltmeister Neuseeland ist zu Gast in Mittelfranken und bringt sich dort für die WM Anfang September in Frankreich in Form.

Besser bekannt sind die Neuseeländer unter ihrem Spitznamen "All Blacks", zurückzuführen auf die schwarze Kleidung der Spieler. Die Neuseeländer gelten als die beste Rugby-Mannschaft der Welt und sind regelmäßig Favorit auf den WM-Titel. Dreimal waren sie bei einer WM bisher erfolgreich.

All Blacks wollen Franken vom Rugby begeistern

Auf dem Weg zum vierten Titel bereiten sich die Neuseeländer in Herzogenaurach vor. Der Kapitän der All Blacks ist begeistert vom Trainingsgelände. "Das Gelände hier ist super, die Einrichtungen sind toll, der Platz ist in einem super Zustand. Das Fitnessstudio ist klasse mit vielen Möglichkeiten zum regenerieren. Ich denke, wir können hier gut arbeiten in den nächsten Tagen", schwärmt Sam Cane.

Rugby ist in Neuseeland das, was hierzulande der Fußball ist: der Nationalsport schlechthin. Und auch wenn Rugby in Deutschland eher unbekannt ist – Kapitän Sam Cane hofft auf den ein oder anderen fränkischen Fan. "Vielleicht können wir ihnen ein bisschen was über den Sport beibringen. Aber in einem fußballverrückten Land wie Deutschland braucht es ein bisschen mehr um, für Rugby zu begeistern." In Deutschland gibt es bislang 137 Rugby-Vereine. Die deutsche Rugby-Meisterschaft wird von 16 Vereinen in der Bundesliga ausgespielt. Dem Verband in Bayern gehören in 36 Vereinen rund 2.600 Mitglieder an.

Markenzeichen der All Blacks ist der Haka

Ihr Markenzeichen haben sie den Fans bislang nicht präsentiert. Vor jedem ihrer Spiele tanzen die All Blacks einen Haka - ein landestypischer Maori-Tanz, der den Stolz, die Stärke und die Einheit eines Stammes zur Schau stellen soll. Noch bis Donnerstag werden die All Blacks in Herzogenaurach an ihrer Form für die WM arbeiten. Und spätestens dann dürfen sich die Fans wieder auf den berühmt berüchtigten Haka freuen.

