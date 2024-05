BR24 Sport Regensburgs Wiederaufstieg: "Haben für Agy gespielt" Stand: 29.05.2024 00:40 Uhr

Auch in der Stunde des Triumphes hat die Mannschaft von Jahn Regensburg ihren verstorbenen Mitspieler Agyemang Diawusie nicht vergessen: "Wir haben das heute für Agy geschafft", sagte Torschütze Konrad Faber nach dem Wiederaufstieg in die 2. Liga.

Von Wolfram Porr

Seine Emotionen konnte und wollte Konrad Faber nicht verbergen: "Das ist Wahnsinn. Ich bin so happy, das könnt Ihr euch gar nicht vorstellen", sagte der Mann, der beim entscheidenden 2:1 (1:0) im Relegations-Rückspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden ein Tor erzielte und eins vorbereitete.

In der Stunde des Triumphes vergaß der 26-Jährige auch den im Herbst an den Folgen einer Herzmuskelentzündung verstorbenen Agyemang Diawusie nicht: "Heute haben wir gespielt für Agy. Wir haben uns eingeschworen, dass wir es für ihn schaffen wollen", sagte Faber im ARD-Interview. Und weiter: "Er ist ein Teil davon. Ich bin mir sicher, er hat heute zugeschaut und wird so stolz sein."

Enochs' Lob für die Mannschaft

"Pure Freude" empfand der Mann, der eigentlich gelernter Außenverteidiger ist, den Jahn-Trainer Joe Enochs aber nicht zum ersten Mal offensiv aufstellte. Eine gute Entscheidung, denn zusammen mit Dominik Kother avancierte Faber zum Matchwinner beim Tabellen-16. der 2. Bundesliga, den man zurück in die 3. Liga schickte.

Beim ersten Tor in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit servierte Faber für Kother. Beim 2:0 kurz nach der Pause tauschten die beiden die Rollen - diesmal flankte Kother und Faber markierte den Treffer. Joe Enochs, der betonte, wie stolz er auf diese Mannschaft sei, lobte beide über den grünen Klee: "Domme (Dominik Kother) ist ein Ausnahmespieler für mich", so der Coach. "Aber auch Konrad ist herausragend."

Faber: "Alles für Agy - ich bin sicher, er ist stolz auf uns"

Faber selbst wollte keinen einzelnen Spieler hervorheben. Stattdessen sang er ein Loblied auf die komplette Mannschaft: "Ich bin so stolz auf unser Kollektiv, wie wir verteidigt haben. Nur so kann man's schaffen. Wir kommen über die Mentalität, und genau das haben wir gezeigt."

Jetzt ist für die Aufstiegshelden erstmal Feiern angesagt. Während Joe Enochs alles "auf mich zukommen lassen" will, kündigte Faber einen Striptease im Bus an. Keeper Felix Gebhardt bot an, man dürfe ihn in der Nacht gerne in Regensburg suchen. Am Mittwoch ist außerdem noch eine Feier mit der Mannschaft und dem kompletten Staff geplant. Viel geschlafen wird bis Donnerstag also sicher nicht.

