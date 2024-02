BR24 Sport Positives Mindset oder alles nur "Kuhscheiße"? - mit Ina Müller Stand: 28.02.2024 12:14 Uhr

Mitten im grauen Winter suchen die "Pizza & Pommes"-Hosts Felix Neureuther und Philipp Nagel nach dem "positiven Mindset" - und haben sich dafür die personifizierte gute Laune eingeladen: Mit Ina Müller wird gelacht, gesungen und gegrübelt.

Von BR24Sport

Lange Nächte, kurze Tage, graue Wolken: Winter in Deutschland bedeutet auch immer eine mühsame Suche nach Vitamin D und Serotonin - verantwortlich für gute Laune und Glück im Körper. Fernsehmoderatorin Ina Müller steht nicht im Verdacht, davon einen Mangel zu haben - selbst im verregneten Hamburg hat sie es geschafft, sich stets ein Lachen zu bewahren.

Ein "positives Mindset" also - und das ist auch im Spitzensport hilfreich, berichtet der ehemalige Skistar und Host des BR24Sport-Podcast "Pizza & Pommes" Felix Neureuther und verweist auf seinen Werdegang: "Ich glaube, das Umfeld war ganz entscheidend. Es hatte jeder Lust, in der Natur draußen zu sein und Ski zu fahren. Das ist das Beste, wenn deine ganzen Kumpels sowieso am Berg oben sind und Skifahren, mit denen du deine Spielwiese oben hast."

Ina Müller: "Man muss auch mal heulen"

Doch wie erreicht man so ein positives Mindset? Für Ina Müller liegt ein Schlüssel darin, ein selbstbestimmtes Leben zu führen: "Der größte Luxus, den ich mir vorstellen kann, ist, ohne Struktur in den Tag zu gehen. Das größte Gut ist doch, keine Routine im Leben zu haben, sondern zu sagen, was mache ich denn heute mal?"

Von daher glaubt Müller, dass Erkenntnisse aus dem Leistungssport nur bedingt auf das alltägliche Leben zu übertragen sind: "Im Hochleistungssport ist das was anderes, Wenn man sagt: 'Ich bin der Geilste, ich schaffe das, ich bin der Geilste' und sich selber auf die Oberschenkel klopft; so eine leichte Selbstmotivation hilft, das glaube ich schon. Die kann ich aber nicht morgens am Dienstag mitten in Hamburg, wenn ich noch keinen Kaffee getrunken habe, machen. Mir ist das zu viel Motivation. Man muss auch mal schlechte Laune haben, man muss auch mal heulen."

Neureuther: "Ich muss selbst herausfinden, wie ich funktioniere"

Auch Neureuther glaubt an einen individuellen Weg zum Glück: "Diese ganzen wissenschaftlichen Dinge, die dir sagen, was Glück bedeutet, das ist Bullshit. Du musst doch für dich selber erkennen, wie du dein Leben lebst und was du für ein Typ bist und was dich glücklich macht."

Daher war für Neureuther während seiner aktiven Karriere die Zusammenarbeit mit einem Sportpsychologen wenig erfolgreich: "Die haben zu mir mal gesagt: ‚Neureuther, du brauchst einen Sportpsychologen. Du scheidest so oft aus, du weißt nicht, wie man mit Drucksituationen umgeht‘. Dann habe ich mir so einen Mental-Trainer mal angehört. Als der angefangen hat, 30 Sekunden zu erzählen, dachte ich mir 'Hey, was laberst du eigentlich? Das funktioniert nicht. Du weißt nicht, wie ich mich fühle, wenn ich da am Start stehe und da sind 50.000 Menschen unten. Du hast keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Wie willst du mir erzählen, wie ich zu funktionieren habe?' Ich muss selbst herausfinden, wie ich funktioniere."

Podcast "Pizza & Pommes" in der ARD Audiothek

Die komplette Folge "Pizza & Pommes" zum Thema "Positives Mindset oder doch nur alles 'Kuhscheiße'" - mit den Hosts Felix Neureuther und Philipp Nagel mit Gast Ina Müller gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.

Quelle: BR24Sport im Radio 28.02.2024 - 11:55 Uhr