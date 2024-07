BR24 Sport Portugal - Frankreich | 05.08., 21 Uhr | Radioreportage Stand: 03.07.2024 10:44 Uhr

Vize-Weltmeister Frankreich mit Topstar Kylian Mbappé bekommt es im EM-Viertelfinale in Hamburg mit Cristiano Ronaldos Portugiesen zu tun. BR24Sport überträgt die Partie am Samstag, 5. Juli, ab 21 Uhr live in der Radioreportage.

Von BR24Sport

In ihren Achtelfinalduellen taten sich sowohl die Franzosen als auch die Portugiesen schwer. Die Equipe Tricolore setzte sich am Ende mit etwas Glück mit 1:0 gegen Belgien durch, Portugal musste gegen Slowenien erst in die Verlängerung und dann ins Elfmeterschießen, wo Torhüter Diogo Costa mit drei gehaltenen Strafstößen zum Helden avancierte.

Ladehemmung bei den "Bleus"

Die Mannschaft von Weltmeistertrainer Didier Deschamps könnte im Viertelfinale im Hamburger Volksparkstadion also die etwas frischeren Beine haben. Vielleicht platzt bei den "Bleus" ja gegen Portugal endlich der Knoten in der Offensive. In den bisherigen vier EM-Partien gab es erst drei Treffer zu bejubeln - darunter zwei Eigentore und ein Elfmeter.

Treffsicherer waren da die Portugiesen, bei denen Cristiano Ronaldo aber immer noch auf seinen ersten "echten" Turniertreffer wartet. Gegen Slowenien verschoss er in der Verlängerung einen Foulelfmeter, traf dann aber wenige Minuten später im Elfmeterschießen vom Punkt.

Quelle: BR24Sport im Radio 05.07.2024 - 21:00 Uhr