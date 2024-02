BR24 Sport Norweger-Fest bei Biathlon-WM geht weiter - Deutsche chancenlos Stand: 11.02.2024 18:00 Uhr

Beim Verfolgungs-Rennen bei der Biathlon-WM jubeln wieder drei Norweger. Die DSV-Biathleten konnten ihre Rückstände vom Sprintrennen nicht gutmachen. Das Warten auf eine deutsche Medaille geht weiter.

Von Mona Marko

Die Biathlon-WM in Nove Mesto bleibt bei den Männern in fester norwegischer Hand. Auch beim Verfolgungsrennen über 12,75 Kilometer jubelten drei Norweger: Johannes Thingnes Bo krönte sich mit der Goldmedaille, Silber ging an Sturla Holm Laegreid (+28,70 Sekunden), Bronze an Vetle Sjastad Christiansen (+38,50 Sekunden). Und auch Platz vier und fünf gingen mit Johannes Dale-Skjevdal (+54 Sekunden) und Tarjei Bo (+1:20.90 Minunten ) an die Vikinger.

Die Deutschen hingegen waren chancenlos. Ihre großen Rückstände vom Sprintrennen am Vortag konnte keiner der DSV-Skijäger großartig minimieren. Dafür lieferte das DSV-Quartett eine zu unsaubere Leistung am Schießstand: Einmal traf der eine nicht, dann der andere - und so mussten Philipp Nawrath, Philipp Horn, Johannes Kühn und Benedikt Doll in einige Strafrunden.

Bisher noch keine deutsche Medaille

Am Ende landete Johannes Kühn als bester Deutscher auf Rang 15 (+3:08.60 Minuten/4 Fehler), Benedikt Doll wird 16. (+3:15.80 Minuten/4 Fehler), Philipp Horn 17. (+3:19.40 Minuten/3 Fehler). Philipp Nawrath wurde mit einem Rückstand von 3:32.40 Minunten 21. (5 Fehler).

Biathlon-Deutschland wartet weiterhin auf eine Medaille bei der WM im tschechischen Nove Mesto. Bei den Männern sind es die starken Norweger, die den anderen Nationen Edelmetall für Edelmetall wegschnappen, die Frauen hingegen beißen sich die Zähne an den Französinnen aus. Erst zum dritten Mal in diesem Jahrtausend ging das DSV-Team nach der ersten WM-Woche damit leer aus. Nur 2013 und 2021 hatte es in den ersten Rennen eine Medaillen-Nullrunde gegeben.

Nach einem Ruhetag geht es am Dienstag (17.10 Uhr) bei den Frauen mit dem Einzel über 15 km weiter. Zur Erinnerung: 2013 und 2021 hatte es im zweiten WM-Abschnitt noch jeweils zwei Medaillen gegeben.

Quelle: Blickpunkt Sport 11.02.2024 - 21:45 Uhr