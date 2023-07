BR24 Sport Niklas Dorsch: Der neue Anführer beim FC Augsburg Stand: 18.07.2023 20:59 Uhr

Augsburgs Noch-Kapitän Geoffrey Gouweleeuw verlässt die Schwaben im kommenden Sommer. Damit hat die Suche nach einem Nachfolger begonnen. Erster Kandidat ist Niklas Dorsch - sofern er fit bleibt.

Von René Kirsch, BR24Sport

Die erste Frage an Niklas Dorsch, ist immer dieselbe - die nach seiner Gesundheit. Er sei einfach nur froh, die Vorbereitung absolvieren zu können, antwortet Dorsch im Interview mit BR24Sport und fügt hinzu: "Da machen sogar Läufe Spaß, wenn man weiß, man ist gesund und kann alles mitmachen."

Lange Leidensgeschichte

Wer seine Leidensgeschichte kennt, weiß den Grund für Dorschs Euphorie. Ein Jahr lang hatte der 25-Jährige „die Seuche“. So nennen es Sportler, wenn sie von einer Verletzung in die nächste schlittern. Nur elf Bundesliga-Einsätze standen für ihn zu Buche in der letzten Saison. Am letzten Spieltag seiner Debütsaison, in der er zur festen Größe im defensiven Mittelfeld beim FCA geworden war, brach sich der gebürtige Lichtenfelser das Schlüsselbein.

In der Vorbereitung auf die neue Saison stoppte ihn ein Mittelfußbruch. Beim Comeback im Oktober vergangenen Jahres hielt der Fuß nicht. Erneuter Mittelfußbruch und schließlich ein Nasen-OP. Erst zum Saisonfinale konnte Dorsch wieder mitwirken. Die Zeit hat ihn geprägt: "Man genießt jede Minute, die man auf dem Platz steht und hat neuen Spaß am Fußball durch diese ganz Scheiße", drückt es Dorsch im Trainingslager der Augsburger in Schladming drastisch aus.

Dorsch der Anführer

Mit 25 Jahren meldet sich der einstige U21-Europmeister endlich fit und beeindruckt auch seine jüngeren Mitspieler – wie Mittelfeld-Neuzugang Tim Breithaupt aus Karlsruhe: Die Intensität, die Qualität, die Erfahrung. Dorschi hat schon viele Bundesliga-Spiele gesammelt und da kann man sich als junger Spieler ganz viel abschauen." Dorsch ist von Position und Persönlichkeit her ein Anführer. Nicht erst seit den Anfängen im Nachwuchs des FC Bayern und den Lehrjahren in Heidenheim und Belgien bei KAA Gent. "Ich rede immer viel und sag: Verantwortung übernehmen. Am Ende muss ich's zeigen. Jetzt muss ich's und will ich's auch zeigen.“

Der einzige der aktiv bremst, ist Trainer Enrico Maaßen, der seinem Schützling strategische Fähigkeiten am Ball und ein "gutes Drehmoment auf die kurzen Meter" attestiert. Dadurch gewinne er viele Zweikämpfe. "Er ist sicherlich ein Charakter, an dem sich andere hochziehen können" lobt Maaßen und gibt zugleich zu Bedenken: "Er muss körperlich stabil werden, das ist das allerwichtigste und daran arbeiten wir gemeinsam."

Gereift in der Leidenszeit

Die zahlreichen Verletzungen haben Niklas Dorsch verändert. Optisch unterstreichen das die zahllosen Tattoos an beiden Armen - bis Hals und Nacken hinauf. Er ist sichtlich gereift und vielleicht mit 25 und im besten Fußballer-Alter auch deutlich entspannter: „Tatsächlich hab ich angefangen, nicht mehr ganz so streng mit mir zu sein". Er sei "sehr straight" gewesen und habe versucht, "auf jede Kleinigkeit zu achten", gibt Dorsch rückblickend zu. "Aber der Schritt zum Erfolg ist auch, eine gewisse Lockerheit zu bewahren und das Leben zu genießen.“

Quelle: BR24Sport im Radio 18.07.2023 - 17:54 Uhr