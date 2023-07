BR24 Sport Munich Mash: Spektakuläre BMX-Show von Brite Reilly Stand: 01.07.2023 18:35 Uhr

Eigentlich hätte beim Munich Mash nur ein Trick genügt, um den BMX Wettbewerb "Best Trick" zu gewinnen. Doch Kieran Reilly schickte gleich eine ganze Palette an spektakulären Sprüngen ins Rennen. Die Frage blieb, welcher davon der Siegersprung wird.

Es war die Show von Kieran Reilly. Beim Munich Mash im Münchner Olympiapark wurde unter den BMX-Fahrern der beste Trick gesucht. Und der junge Brite lieferte in der 20-minütigen Session gleich vier Sprünge, die diese Auszeichnung verdient gehabt hätte. Schon der Doppel-Flair, also ein doppelter Überschlag, abgerundet mit einer halben Drehung hätte Reilly die Siegermedaille sichern können.

Drehungen und Saltos - Reilly zeigt die ganze Palette

Doch der 20-jährige Brite setzte noch einen drauf- Dreifacher Tailwhip mit Barspin - bedeutet: Im Sprung drehte er das BMX um seinen Lenker, setzte sich auf den Sattel und dreht den Lenker noch einmal um sich selbst. Nach der Show am Samstag geht er auch als Favorit BMX-Finale der Männer am Sonntag, 2. Juli, (ab 14.15 Uhr live im Stream bei BR24Sport).

Beim "Best Trick" zählt nur ein einziger Trick. Dafür haben die Athleten mehrere Versuche. Abwechselnd gehen die Fahrer auf die Rampen, versuchen ihre Tricks möglichst sauber und spektakulär zu landen. Nach 20 Minuten ist Schluss und die Punktrichter entscheiden, wer gewonnen hat. An Diesem Samstag war der Sieger klar. Schwierig war nur die Entscheidung, welcher der vielen Tricks von Reilly schließlich der beste war.

Tobias Freigang stürzt und hadert

Für Tobias Freigang, der als bester deutscher BMX-Fahrer gilt, lief der Wettbewerb nicht wie erwünscht. Er wollte seinen Trick mit einem Wall-Ride kombinieren, also einer Fahrt an der Wand. Doch Freigang stürzte bei einem seiner ersten Versuche schmerzhaft und konnte seinen Trick auch anschließend nicht mehr so landen wie er wollte.

