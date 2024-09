Neue Halle für den Sport Münchner SAP Garden mit Eishockey-Spektakel eröffnet Stand: 27.09.2024 23:12 Uhr

Münchens neues Sport-Schmuckstück im Olympiapark ist in Betrieb: Mit einem Eishockeymatch zwischen dem EHC München und NHL-Klub Buffalo Sabres wurde der SAP Garden eröffnet. Auch die FC-Bayern-Basketballer werden dort in Zukunft spielen.

Von Bernd R. Eberwein

Das Ergebnis war am Ende Nebensache. Die Buffalo Sabres mit dem gebürtigen Münchner John-Jason "JJ" Peterka erteilten den Hausherren des EHC München eine ordentliche Abreibung. Deutlich 5:0 siegten die Gäste aus der US-amerikanischen Profiliga NHL. Doch das Ergebnis war am Ende Nebensache, denn das Wichtigste: Der SAP Garden, die neue Münchner Sporthalle im Olympiapark, hat seine Generalprobe und Eröffnung mit Bravour bestanden.

Zum Auftakt war reichlich Prominenz vertreten. EHC-Legende Don Jackson und Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis schickten den ersten Puck aufs Eis. Danach lieferten sich der EHC und die Gäste der Sabres ein intensives Match, allerdings mit den auch im Ergebnis sichtbaren klaren Vorteilen für die Gäste.

Im Video: Der zeremonielle "Puck Drop" im SAP Garden

Buffalo Sabres auf dem Oktoberfest

Die dürften sich so in beste Stimmung fürs Oktoberfest gespielt haben. Das hatte Peterka scvhon vor dem Showspiel angekündigt: "Samstag geht's für die Jungs auf die Wiesn." Mit einem kundigen Führer wie dem Münchner Peterka, der von 2019 bis 2021 selbst für den EHC gespielt hat, dürfte da reichlich Gaudi vorprogrammiert sein.

Erste offizielle Spiele kommende Woche

Nach dem Showmatch zur Eröffnung wird es schon in der kommenden Woche ernst für den EHC München und die FC-Bayern-Basketballer. Die Eishockeycracks erwarten am 2. Oktober die Grizzlys Wolfsburg zum ersten Spiel der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) im SAP Garden.

Nur einen Tag später am 3. Oktober treffen die Basketabller des FC Bayern in der EuroLeague auf Real Madrid. Am 28. Oktober ist ein "Tag der offenen Tür" geplant für alle, die den "Garden" jenseits der bereits ausverkauften Spiele kennenlernen wollen.

Beim Basketball können rund 11.500 Zuschauer die Spiele in der neuen Halle verfolgen, beim Eishockey wegen Spielfeldgröße und Banden "nur" 10.796.

FC-Bayern-Basketballer spielen in zwei Hallen

Während der EHC München vom bisherigen Olympia-Eisstadion komplett in den SAP Garden wechselt und die Arena auch Hauptsitz des Vereins wird, wird der FC Bayern Basketball zunächst zweigleisig fahren. In der neuen Arena sollen rund 20 Spiele pro Saison ausgetragen werden. Stammhalle bleibt aber die Rudi-Sedlmayer-Halle am Westpark.

Quelle: Blickpunkt Sport 28.09.2024 - 17:15 Uhr