BR24 Sport Lisek und Bradshaw gewinnen Stabhochsprung-Meeting in Hof

Lisek und Bradshaw gewinnen Stabhochsprung-Meeting in Hof Stand: 20.07.2024 18:01 Uhr

Olympia-Generalprobe beim Stabhochsprung-Meeting in Hof: In ungewohnter Umgebung im Stadtzentrum konnten sich der Pole Piotr Lisek und die Britin Holly Bradshaw gegen namhafte Konkurrenz durchsetzen.

Von BR24Sport

Gelungene Generalprobe der Stabhochspringerinnen und Stabhochspringer für die Olympischen Spiele in Paris: Im Stadtzentrum der oberfränkischen Stadt Hof in Sichtweite der neugotischen Marienkirche traten je acht Stabhochspringerinnen und Stabhochspringer gegeneinander an. Es siegte bei den Männern der Pole Piotr Lisek und bei den Frauen die Britin Holly Bradshaw.

Der 31-jährige Lisek, der in seiner Karriere schon 6,02 Meter gesprungen war und damit den nationalen Rekord hält, gewann nach einer knapp einstündigen Regenunterbrechung mit übersprungenen 5,81 m. An 5,91 m, was eine neue Meeting-Bestmarke bedeutet hätte, scheiterte er anschließend. Der deutsche Olympiateilnehmer Torben Blech hatte seine Teilnahme krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt.

"Es war ein toller Tag, das Publikum hier ist großartig. Ich danke allen, die mich hier unterstützt haben", sagte Lisek in der Liveübertragung von BR24Sport. Sein nächstes Ziel sind die Olampischen Spiele in Paris, wo freilich Weltrekordhalter Arman Duplantis der große Favorit auf die Goldmedaille ist.

Bei den Frauen setzte sich die favorisierte Britin Bradshaw mit 4,42 m durch.

