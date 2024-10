BR24 Sport Jetzt live: Harry Kane trifft im zweiten Anlauf - 1:1 Stand: 23.10.2024 21:32 Uhr

Am 3. Spieltag der Champions League ist der FC Bayern zu Gast beim FC Barcelona. Die Münchner, die ohne Überraschungen in der Startelf antreten, treffen auf zwei alte Bekannte. BR24Sport überträgt das Topspiel jetzt in der Radioreportage.

Von BR24Sport

Trainer Vincent Kompany setzt im Champions-League-Kracher des FC Bayern beim FC Barcelona zum zweiten Mal in dieser Saison von Beginn an auf Neuzugang Joao Palhinha. Der Portugiese ersetzt den verletzten Aleksandar Pavlovic. Der genesene Jamal Musiala sitzt beim Wiedersehen der Münchner mit Ex-Trainer Hansi Flick zunächst auf der Bank.

Anstelle des 21-Jährigen, der zuletzt wegen Hüftproblemen hatte pausieren müssen, beginnt einmal mehr Routinier Thomas Müller in der Offensivreihe. Entsprechend vertraut Kompany mit Ausnahme von Palhinha exakt derselben Elf, die am vergangenen Samstag den VfB Stuttgart 4:0 besiegt hatte.

Barcelona will sich für 2:8 revanchieren

Für Barcelona ist es die Chance auf Revanche für 2020: Vor vier Jahren fegte der FC Bayern die Katalanen im Viertelfinale aus der Champions League mit 8:2 aus deren Stadion. Danach feierten die Münchner das Triple. Trainer damals: Hansi Flick, seit dieser Saison neuer Coach in Barcelona. 2020 war auch Robert Lewandowski noch beim Rekordmeister - nach einigem Hickhack wechselte der Rekordtorschütze der Bundesliga 2022 zu den Katalanen.

Champions League: Die zweite Niederlage droht für beide Teams

Im Fokus steht jetzt aber die Gegenwart. Barça und Bayern sind jeweils mit einem Sieg und einer Niederlage ins neue Ligaformat der Königsklasse gestartet und stehen am 3. Spieltag schon etwas unter Druck im Hinblick auf die direkte Achtelfinalqualifikation. Die Bayern sind wild entschlossen, ihrem Traumziel "Finale dahoam 2.0" einen Schritt näherzukommen. Eine weitere Niederlage würde den Druck im Kampf um die vorderen Plätze der neuen Ligatabelle weiter erhöhen. Umso wertvoller sind Siege gegen andere Top-Teams - wie Barcelona.

Blickt man nur auf die Statistik, kann der FCB entspannt ins Spiel gegen Barça gehen. In 13 Champions-League-Duellen mit Barcelona ging er zehnmal als Sieger vom Platz, zuletzt gab es sogar sechs (meist deutliche) Siege in Serie. Und nach drei sieglosen Spielen in Folge überzeugte der FC Bayern zuletzt beim 4:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart. Gespielt wird übrigens nicht im Camp Nou, das sich im Umbau befindet, sondern im Olympiastadion von Barcelona.

Die Aufstellungen

FC Barcelona: Inaki Pena - Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde - Casado, Pedri - Lamine Yamal, Fermin, Raphinha - Lewandowski. - Trainer: Flick

FC Bayern: Neuer - Guerreiro, Kim, Upamecano, Davies - Kimmich, Palhinha - Olise, Müller, Gnabry - Kane. - Trainer: Kompany

Quelle: BR24Sport 23.10.2024 - 21:00 Uhr