BR24 Sport Jetzt live: Hannover II schlägt gegen Würzburg zurück - 1:0

Schaffen die Würzburger Kickers die Rückkehr in die 3. Liga? Heute entscheidet es sich im Relegationsrückspiel bei Hannover 96 II. Verfolgen Sie die Partie im Liveticker.

Das 1:0 aus dem Hinspiel in Würzburg ist ein kleines Polster, mit dem die Würzburger Kickers ins Rückspiel um den Aufstieg in die 3. Liga gehen. Nach zwei Jahren in der Viertklassigkeit soll es für den Meister der Regionalliga Bayern zurück in den Profifußball gehen.

Ivan Franjic hat mit seinem Freistoßtreffer die Tür zur 3. Liga weit aufgestoßen für die Unterfranken. Doch noch sind 90 oder 120 Minuten zu überstehen - und das vor ungewohnter Kulisse, denn der Meister der Regionalliga Nord erwartet bis zu 10.000 Zuschauer im Rückspiel in der Heinz von Heiden Arena. Hier trägt sonst die erste Mannschaft der 96er in der 2. Fußball-Bundesliga ihre Heimspiele aus.

"Die Spieler wissen, dass da ein paar Zuschauer kommen", fühlt sich Kickers-Trainer Marco Wildersinn gut vorbereitet. "Es geht darum, einfach die Dinge gut auf den Platz zu kriegen, die wir vorher besprechen, in den Situationen cool zu sein, aufs Spiel fokussiert zu sein, das auszublenden."

