Gegen den SC Verl Heimspiel-Fluch geht weiter: 1860 verliert in Unterzahl Stand: 14.12.2024 18:25 Uhr

In Unterzahl ist der TSV 1860 München im Giesinger Stadion gegen den SC Verl chancenlos. In der letzten Viertelstunde brechen die Löwen komplett ein und kassieren drei der vier Gegentore.

Von BR24Sport

Ein 0:4 (0:1) kassierte der TSV 1860 München am 18. Spieltag der dritten Liga gegen den SC Verl. Nach einer Roten Karte und Platzverweis für den Löwen Soichiro Kozuki sah es erst so aus, als könnten die Münchner auch in Unterzahl dagegenhalten. Lange stand es 0:1 (durch Dominik Steczyk), doch in der letzten Viertelstunde fielen die Löwen dann endgültig auseinander - erst traf Lars Lokotsch (76.), dann Julian Stark (77.) und schließlich auch Leroy Kwadwo (86.).

Fatales Foul von Soichiro Kozuki

Nach dem Sieg bei RWE nahm der Löwen-Cheftrainer Argirios Giannikis nur zwei Wechsel in seiner Hintermannschaft vor: Marlon Frey und Sean Dulic starteten, Lukas Reich (Bank) und Raphael Schifferl (verletzt nicht im Kader) fehlten dafür in der Startelf der Münchner.

In der ersten halben Stunde plätscherte die Partie ereignislos vor sich hin - ehe Soichiro Kozuki im Zweikampf den Verler Yari Otto mit voller Wucht mit der Sohle am Fuß traf. Schiedsrichter Felix Bickel zückte sofort die Rote Karte - Kozuki musste vom Platz.

Dreifachschlag durch Verl: Lokotsch, Stark und Kwadwo treffen

Verl nutzte die Unterzahl der Löwen aus und ging durch Dominik Steczyk in Führung (0:1). Dann der Dreifachschlag von Verl: Lokotsch (2:0), Stark (3:0) und Kwadwo (4:0) ärgerten die Münchner. Und immer wieder hatte Berkan Taz seine Finger im Spiel. Der Mittelfeldspieler bediente die Verler Offensivkräfte mit einem Ball nach dem anderen und sorgte am Ende so noch für die nächste Heimniederlage von 1860.

Der SC Verl schiebt sich mit den gewonnenen drei Punkten an den Münchnern vorbei auf Platz 12.

Quelle: Blickpunkt Sport 15.12.2024 - 21:45 Uhr