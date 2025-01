BR24 Sport Große Sorge um krebserkrankten Eishockey- Nationalspieler Eder Stand: 29.01.2025 09:09 Uhr

Im Sommer des vergangenen Jahres gab Eishockey-Nationalspieler Tobias Eder seine Krebserkrankung bekannt. Nun hat sich der Zustand des Miesbachers "kritisch verschlechtert". Deshalb wird nun auch die Partie seiner Eisbären Berlin verlegt.

Von Victor List

Seit Sommer kämpft Eishockey-Nationalspieler Tobias Eder gegen den Krebs. Nun hat sich sein Zustand "kritisch verschlechtert", wie sein Verein Eisbären Berlin mitteilte. Der Gesundheitszustand Eders ist auch der Grund, warum die Partie der Berliner gegen den ERC Ingolstadt, die eigentlich am Mittwoch hätte stattfinden sollen, verlegt wird.

Eder kämpft gegen bösartigen Tumor

Beide Vereine teilten in einer wortgleichen Pressemitteilung mit, dass sich die Berliner aufgrund Eders Zustand nicht imstande sähen, die Partie zu absolvieren. Als neuer Termin wurde der 26. Februar vereinbart. Die Eisbären baten in ihrer Mitteilung "von weiteren Rückfragen an die Clubs sowie vor allem an Familie Eder abzusehen".

Bei dem gebürtigen Tegernseer war im Sommer des vergangenen Jahres bei einer Routineuntersuchung ein bösartiger Tumor diagnostiziert worden, der eine sofortige Chemotherapie erforderte. Eder unterstützte seine Mannschaft in den letzten Monaten immer wieder in der Halle. Im November hatte er sich in einer Videobotschaft auf Instagram gemeldet und seinen Fans für die Unterstützung gedankt.

Große Anteilnahme in Eishockey-Deutschland

Die findet sich auch über die Vereinsgrenzen hinaus. Unter dem Post der Berliner zur Verkündung der Spielverlegung kommentieren zahlreiche Eishockeyfans und senden ihre Genesungswünsche. Auch Eders Ex-Klub, der EHC Red Bull München, für den der 26-Jährige von 2018 bis 2019 aufgelaufen war, kommentierte drei Herzen. Zusätzlich sprach der Verein auf Instagram von einer "schwierigen Situation". Man habe sich aber in Abstimmung mit dem Gegner entschieden, die Partie gegen die Kölner Haie am Dienstag zu spielen.

Eder spielte beim TEV Miesbach im Juniorenbereich und wechselte im Alter von zwölf Jahren in den Nachwuchs des EC Bad Tölz. In München debütierte er in der Deutschen-Eishockey-Liga und wechselte 2019 nach Düsseldorf. Bei der DEG wurde Eder zum Nationalspieler und debütierte 2021 im DEB-Team. Seit 2023 spielt der Miesbacher in Berlin. Mit den Eisbären holte er im vergangenen Jahr die Meisterschaft. Zudem war er Teil des WM-Kaders 2024.

