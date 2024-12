BR24 Sport "Gehört sich nicht": Bauer entschuldigt sich für Pokal-Jubel Stand: 05.12.2024 12:01 Uhr

Maximilian Bauer verwandelte den entscheidenden Elfmeter gegen den Karlsruher SC und sicherte so dem FC Augsburg den Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale. Doch sein Jubel in Richtung der KSC-Fans sorgte für Empörung.

Von Karoline Kipper

Eigentlich hätte Jess Thorup in der Pressekonferenz nach dem dramatischen DFB-Pokaltriumph des FC Augsburg beim Karlsruher SC pure Euphorie ausstrahlen können, doch der Cheftrainer des FCA begann mit den Worten: "Erstmal möchte ich mich bei Karlsruhe entschuldigen."

Bauer jubelte vor den gegnerischen Fans

Gegenstand von Thorups Abbitte war ein Torjubel. Nachdem Torwart Finn Dahmen den Schuss vom fünften KSC-Schützen pariert hatte, blieb Maximilian Bauer fokussiert und verwandelte den entscheidenden Elfmeter zum 4:5-Endstand. Beim Jubeln verlor Bauer dann das Maß aus den Augen. Nachdem der Verteidiger erst standesgemäß in Richtung seiner Mitspieler an der Mittellinie gestürmt war, änderte er doch noch die Laufrichtung und rannte geradewegs auf die KSC-Kurve zu. Unsportlich - das sah auch Bauer ein: "Ich möchte mich beim KSC und den Fans entschuldigen, dass ich nach meinem entscheidenden Elfmeter vor der KSC-Kurve gejubelt habe - das gehört sich nicht."

FCA im Last-Minute-Glück

Schon vor dem entscheidenden Elfmeter von Bauer lagen die Nerven blank. Schiedsrichter Tobias Stieler musste die streitenden Torhüter Max Weiß und Finn Dahmen trennen, nachdem der FCA-Torwart den Schuss von Robin Heußer pariert hatte. Heußers Schuss stand stellvertretend für das KSC-Pech an diesem Abend. In der zweiten Hälfte der Verlängerung waren die Gastgeber durch Marvin Wanitzek in Führung gegangen, doch Ruben Vargas rettete den FCA mit seinem Ausgleich in letzter Sekunde ins Elfmeterschießen.

Eichner: "Das gehört ein Stück weit zum Fußball dazu."

"Das Elfmeterschießen haben die Spieler überragend gemacht", lobte Thorup seine fünf erfolgreichen Schützen. "Wir haben das auch trainiert die letzten paar Tage." Bei Maximilian Bauer hat das Training offensichtlich Wirkung gezeigt. Jeweils 2020 und 2021 vergab Bauer im Pokal-Elfmeterschießen, damals noch für die SpVgg Greuther Fürth. Dass mit dem Verteidiger die Emotionen durchgingen, nachdem er endlich in einem Elfmeterschießen getroffen hatte, dafür hatte auch KSC-Trainer Christian Eichner Verständnis: "Das gehört ein Stück weit zum Fußball dazu, auch wenn es nicht schön ist. Es ist nie leicht vor der gegnerischen Kurve die Elfmeter zu schießen, deswegen sollte man da relativ schnell einen Haken hinter machen."

Nach seiner Entschuldigung konnte Maximilian Bauer wieder breit lächeln: "Wir freuen uns riesig über das Weiterkommen." Auf welchen Gegner die Augsburger in ihrem ersten DFB-Viertelfinale seit der Saison 2018/19 treffen, das entscheidet sich bei der Auslosung am 15. Dezember.

Quelle: BR24Sport 05.12.2024 - 11:54 Uhr