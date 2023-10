3. Liga Fünfter Sieg in Serie - Regensburg dreht das Spiel in Halle Stand: 21.10.2023 16:24 Uhr

Jahn Regensburg bleibt auch am 12. Spieltag der 3. Liga in der Erfolgsspur. Zum fünften Mal in Serie ging der Sieg an die Oberpfälzer, die mit dem Erfolg beim Halleschen FC Tabellenplatz zwei festigten.

Von BR24Sport

Von Beginn an hatte am Samstag (21.10.2023) der Tabellenzweite Jahn Regensburg die Partie unter Kontrolle. So sehr, dass Christian Viet die Führung mit einem Lattentreffer in der 8. Minute nur knapp verpasste. Weiterhin war der Jahn die spielbestimmende Mannschaft und Halle fand nicht richtig in die Partie.

Wenn der HFC mal in Ballbesitz war, wirkte er unkreativ und schaffte es nicht, sich Chancen zu erarbeiten. Regensburg hatte sich den Führungstreffer eigentlich schon verdient, doch vom Tabellenzweiten musste in der zweiten Hälfte offensiv deutlich mehr kommen.

Halle überrascht den Jahn

Für die Überraschung sorgten dann allerdings die Gastgeber. Aljaz Casar bediente den früheren Würzburger Dominic Baumann, der die Kugel aus rund 14 Metern in die untere rechte Ecke setzte. Die Oberpfälzer schüttelten sich und suchten nach der passenden Lösung. Die fand wiederum Viet in der 69. Minute. Der zimmerte das Leder aus rund 20 Metern auf den Kasten, es schlug nach einer Lattenberührung unhaltbar für Torwart Sven Müller oben rechts ein.

Doch das Glück war auf Seiten der Gäste. Konrad Faber schickte eine Flanke auf den zweiten Pfosten, dort stieg Elias Huth höher als Jonas Nietfeld und köpfte das Leder zur 2:1-Führung für Regensburg in die Maschen. Der HFC agierte in der Defensive viel zu unsicher und musste sich geschlagen geben.

Quelle: Blickpunkt Sport 21.10.2023 - 17:15 Uhr