Private Trauerfeier Franz Beckenbauer in München beerdigt

Franz Beckenbauer wurde am Freitag auf dem Friedhof Perlacher Forst im Südosten von München beigesetzt. Die Fußballlegende war am vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben.

Von BR24Sport

Franz Beckenbauer wurde beigesetzt. Die verstorbene Fußballlegende wurde am Freitag auf dem Friedhof am Perlacher Forst im kleinen Kreis im Rahmen einer privaten Trauerfeier beerdigt. Beckenbauer wurde im Grab seiner Eltern Antonie und Franz beigesetzt, schräg gegenüber liegt Sohn Stephan, der 2015 im Alter von 46 Jahren verstorben war.

Beckenbauer-Gedenkfeier in ARD und im BR Fernsehen

Beckenbauer war am Sonntag nach langer Krankheit im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie gestorben. Das BR Fernsehen überträgt die offizielle Gedenkfeier für Franz Beckenbauer in der Allianz Arena am 19. Januar ab 14.40 Uhr Uhr live.

Auch das Bundesliga-Spiel der Münchner am Freitagabend gegen die TSG Hoffenheim steht ganz im Zeichen des Gedenkens an den Kaiser. Wie in allen deutschen Stadien wird Beckenbauer an diesem Wochenende auch in München mit einer Schweigeminute gedacht, die Spieler beider Mannschaften laufen zudem mit Trauerflor auf.

Bundesliga FCB gegen Hoffenheim: "Gute Freunde" als Tormusik

Die Bayern-Profis werden sich zudem mit der ikonischen Nummer 5 aufwärmen und während des Spiels ein Sondertrikot mit der Aufschrift "Danke Franz" tragen. Nach dem Spiel sollen die Shirts unterschrieben und versteigert werden. Der gesamte Erlös kommt der Franz-Beckenbauer-Stiftung zugute.

Beim Einlaufen der Mannschaft sowie bei jedem eventuellen Tor der Münchner werde Beckenbauers Lied "Gute Freunde" gespielt, auf den Leinwänden werden Szenen aus dem Leben des Weltmeisters von 1974 (Spieler) und 1990 (Teamchef) gezeigt. Zudem hat der FC Bayern zahlreiche Weggefährten des Kaisers eingeladen.

