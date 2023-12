3. Liga FC Ingolstadt watscht den SV Sandhausen ab Stand: 16.12.2023 17:05 Uhr

Starke Performance von den Schanzer. Mit einem 4:0 überzeugte der FC Ingolstadt am 19. Spieltag gegen den SV Sandhausen und bewies einmal mehr seine starke Form. Der SV Sandhausen blieb chancenlos.

Von BR24Sport

Der FC Ingolstadt überzeugte in der 3. Bundesliga gegen den SV Sandhausen. Mit einem 4:0 fegten die Torschützen Yannik Deichmann, Jannik Mause, Pascal Testroet und Felix Keidel die Gäste vom Platz. Der SV Sandhausen kassierte seine erste Ligapleite unter Trainer Jens Keller.

Die erste Hälfte der Sandhauser war noch passabel. Ingolstadt deutete die Dominanz in der ersten Hälfte zwar schon an, zeigte sich bei einigen Chancen im Abschluss unsauber. So gingen die Mannschaften mit einem 0:0 in die Pause.

Gäste blieben harmlos

Doch was die Schanzer in der ersten Spielhälfte andeuteten, speisten sie in der zweiten Halbzeit eiskalt ab: Yannik Deichmann machte den Anfang. Der Top-Torjäger der 3. Liga, Jannik Mause, legte nach, Pascal Testroet und Felix Keidel machten das Tor-Quartett perfekt. Die Gäste blieben harmlos und passiv, konnten mit der Dynamik und den hohen Bällen der Ingolstädter nicht mithalten.

Damit zieht Ingolstadt an Sandhausen vorbei und steht mit 31 Punkten auf Platz vier der Tabelle. Sandhausen fällt auf den sechsten Platz.

Quelle: Blickpunkt Sport 16.12.2023 - 17:15 Uhr