BR24 Sport FC Bayern will in Bochum "zeigen, wie hart wir arbeiten"

FC Bayern will in Bochum "zeigen, wie hart wir arbeiten" Stand: 26.10.2024 13:40 Uhr

Nach der 1:4-Niederlage in der Champions League gegen den FC Barcelona fährt der FC Bayern München in der Bundesliga zum Tabellenletzten, VfL Bochum. Vor dem Spiel verteidigte Trainer Vincent Kompany seine offensive Spielweise.

Von Karoline Kipper

Am Sonntag um 15:30 (live in der Radioreportage bei BR24Sport) möchte der FC Bayern München beim Tabellenletzten VfL Bochum den Barcelona-Frust hinter sich lassen. Bei der Spieltags-Pressekonferenz betonten Trainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund ihren Glauben an das offensive Spielsystem des Rekordmeisters und gaben nach Hüftproblemen grünes Licht für Jamal Musiala.

"Sie waren besser" – Kompany zu Barcelona

Obwohl der FC Bayern im Champions-League-Duell mit dem FC Barcelona zur Halbzeit mit 3:1 zurücklag, findet Kompany: "Das Gefühl war noch da, dass wir mit 4:3 oder 5:4 gewinnen können, weil wir nämlich noch gefährlich waren." Der 38-Jährige verteidigte seine Spielweise, räumte jedoch mit Blick auf die zweite Halbzeit ein: "Das war das erste Mal diese Saison, dass eine Mannschaft 45 Minuten besser war."

Kim und Upamecano taktisch zu schwach?

Außerdem nahm Kompany seine Innenverteidiger Min-jae Kim und Dayot Upamecano in Schutz, die in der Entstehung von Gegentreffern häufig nur hinterherlaufen können: "Ich finde immer, dass die Verantwortlichkeit bei der Mannschaft liegt und nicht bei Individuen", sagte der Cheftrainer.

„Auf diesem Weg bleiben“- FCB hält an Spielweise fest

Kompany betonte, dass seine Mannschaft wenig gegnerische Torchancen zuließe: "Ich möchte nicht aus den Augen verlieren, was die Jungs erreichen können, wenn sie noch ein paar Schritte machen." Auch Christoph Freund mahnte zu Geduld: "Die Mannschaft gibt richtig Gas", lobte der Sportdirektor, "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf diesem Weg bleiben sollten und damit erfolgreich sein werden."

Kompany will gegen Bochum "Schlüssel nutzen"

Laut Kompany sei aktuell ein Problem, dass gute Torchancen nicht genutzt würden. Er sehe gute letzte Pässe hinter die Kette, aber: "Wenn du diese Schlüssel bekommst, wie wir sie in der ersten Halbzeit hatten, dann kannst du in so einem Spiel nutzen." Der Cheftrainer möchte in Zukunft nicht mehr die Spielkontrolle abgeben, wie es in der zweiten Halbzeit gegen Barcelona der Fall war.

"Das nächste Spiel nach Barcelona ist für uns ganz wichtig", sagte Kompany. Am Sonntag gegen Bochum wären alle fit, auch Jamal Musiala, der zuletzt mit Hüftproblemen zu kämpfen hatte: "In den nächsten 90 Minuten können wir hoffentlich zeigen, wie hart wir arbeiten, wie hart wir gewinnen wollen und für diesen Verein Erfolge holen wollen."

Quelle: Blickpunkt Sport 27.10.2024 - 21:45 Uhr