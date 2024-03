FC Bayern Was Thomas Tuchel mit Louis van Gaal verbindet Stand: 04.03.2024 16:53 Uhr

Thomas Tuchel ergeht es beim FC Bayern gerade ähnlich wie Louis van Gaal in der Saison 2011/12. Im DFB-Pokal war man ausgeschieden, die Meisterschaft nur noch rechnerisch möglich und im Achtelfinale der Königsklasse wartete ein italienischer Gegner.

Von BR24Sport

Der FC Bayern spielt aktuell eine Saison, die fatal an die Spielzeit 2010/2011 erinnert. Blickt man 13 Jahre zurück, tun sich erstaunliche Parallelen zur derzeitigen Situation beim Rekordmeister auf: die Trainersituation, aber auch die Lage im Pokal, in der Bundesliga und in der Champions League.

Einvernehmliche Vertragsauflösung mit van Gaal

Drehen wir die Uhr zurück: FC-Bayern-Trainer war damals Louis van Gaal. Der Niederländer verpasste im März 2011 die Titelverteidigung im DFB-Pokal, und auch die Deutsche Meisterschaft war bestenfalls rechnerisch noch möglich.

Der Verein kündigte daraufhin - wie jetzt bei Tuchel - an, dass der Vertrag mit van Gaal zum Saisonende einvernehmlich aufgelöst werde. Und im Achtelfinale der Königsklasse besiegelte Inter Mailand das frühe Aus in der Champions League. Am Mittwoch (05.03.) wartet mit Lazio Rom erneut eine italienische Mannschaft im Achtelfinal-Rückspiel.

Der Abschied des Niederländers beschleunigte sich, als die Münchner nach dem 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Nürnberg in der Tabelle auf Rang vier abrutschten. Schließlich zogen die Münchner die Notbremse. Denn plötzlich wackelte ausgerechnet die Qualifikation zur Champions League für die Saison 2011/12. Das Finale sollte "dahoam" in München stattfinden.

Wie schnell läuft Tuchels Uhr ab?

Und nun könnte die Sanduhr für den aktuellen Bayern-Coach Thomas Tuchel ablaufen. Unter ihm ist der Rekordmeister bereits im November in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit einer 1:2-Niederlage beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken ausgeschieden. Auch im Titel-Rennen um die Deutsche Meisterschaft sieht es nicht allzu rosig aus. Hier liegen die Münchner aktuell zehn Punkte hinter Bayer Leverkusen zurück und haben wohl nur noch rechnerisch die Möglichkeit, die Schale zu holen.

Und in der Königsklasse? Da wartet am Dienstag ein unangenehmer Gegner aus Italien auf die Tuchel-Elf. Nach der 0:1-Niederlage gegen Lazio Rom im Hinspiel steht der Einzug ins Achtelfinale auf der Kippe.

Bei einem Ausscheiden würden wohl die Karten von den Bayern-Bossen um den neuen Sportvorstand Max Eberl neu gemischt. Tuchel könnte es so ergehen wie damals Louis van Gaal.

Was hält die Zukunft für mögliche Parallelen bereit?

In der Meisterschaft spurtete 2011 ein Team wie Phönix aus der Asche zum Sieg: Borussia Dortmund holte den Titel mit dem noch jungen Jürgen Klopp. Eine ähnliche Erfolgsstory wie sie aktuell Xabi Alonso mit Bayer Leverkusen schreibt. Der Spanier ist auf dem besten Weg, die Werkself zum ersten Meistertitel zu führen.

Und welche Parallelen könnten die kommenden Monate noch für den FC Bayern bereithalten? Im Sommer 2011 wechselte mit Jupp Heynckes ein alter Bekannter zu den Bayern, der zuvor Coach in Leverkusen. Aktuell zählt wieder der aktuelle Leverkusener Trainer zu den Top-Kandidaten für die Tuchel-Nachfolge. Und auch Xabi Alonso hat bekanntlich eine FCB-Vergangenheit.

Schau'n mer mal, ob sich die Geschichte beim FC Bayern zumindest in Teilen wiederholt.

