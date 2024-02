Champions League UEFA sperrt Bayern-Fans für mögliches Viertelfinale aus Stand: 29.02.2024 14:43 Uhr

Sollte sich der FC Bayern in der Champions League gegen Lazio Rom durchsetzen, müssen die Münchner in einem möglichen Viertelfinale auswärts auf die Unterstützung ihrer Fans verzichten. Die Uefa sprach eine Sperre aus.

Der FC Bayern München muss beim kommenden Auswärtsspiel in der Champions League auf die Unterstützung ihrer Fans verzichten. Die Disziplinarkommission der Europäischen Fußball-Union (UEFA) verurteilte den Rekordmeister zu dieser Sperre, nachdem die Anhänger des Klubs beim Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom Pyrotechnik abgebrannt hatten und damit gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatten.

Tuchel über Sperre: "Hoffe, dass es uns trifft"

Somit würde dürfte der Münchner Anhang bei einem möglichen Champions-League-Viertelfinale auswärts auf die Unterstützung ihrer Fans verzichten. "Ich hoffe, dass uns das trifft", sagte FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel am Donnerstag. Schließlich würde das bedeuten, dass sich sein Team trotz 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel gegen Lazio Rom am kommenden Dienstag (FC Bayern - Lazio Rom am Dienstag, 5. März, in der Radioreportage und im Liveticker) durchgesetzt hätte.

Weiter wollte sich FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel am Donnerstag nicht groß dazu äußern: "Wir müssen erst einmal weiterkommen." Die Bayern-Fans hatten im "Stadio Olimpico" von Rom Pyrotechnik abgebrannt, zudem warfen sie Gegenstände in den Innenraum. Neben der Sperre wurden die Münchner mit einer Geldstrafe von insgesamt 50.750 Euro belegt. Bereits im Oktober hatte die UEFA die Bayern wegen des Fehlverhaltens der Anhänger zu 40.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Verbunden war damit auch eine Bewährung von zwei Jahren.

29.02.2024 - 14:55 Uhr