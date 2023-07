BR24 Sport FC Bayern: Noch viele Fragezeichen vor dem Trainingsauftakt Stand: 14.07.2023 11:13 Uhr

Ab Samstag rollt wieder der Ball beim FC Bayern München. Doch so wie beim Trainingslager am Tegernsee wird die Mannschaft des Rekordmeisters zum Saisonauftakt in fünf Wochen nicht aussehen. Einige Fragen sind noch offen.

Von Wolfram Porr

Als letzter Bundesligist ist der FC Bayern München am Donnerstag mit Medizinchecks und ersten Leistungstests in die Vorbereitung gestartet. Ab sofort werden die Kräfte gebündelt, um im Bundesliga-Eröffnungsspiel beim SV Werder Bremen (18.08., 20.30 Uhr im BR24Sport Livecenter) sofort da zu sein. Wie die Mannschaft dann aussehen wird, ist allerdings noch nicht klar. Die Münchner hoffen weiterhin darauf, Harry Kane von Tottenham Hotspur verpflichten zu können. Auch in der Torwartfrage gibt es noch keine Klarheit. Und mindestens drei Profis gelten als Kandidaten für eine Leihe.

Kane-Transfer stockt - Kim im Anflug

Bevor am Samstag das Trainingslager am Tegernsee mit dem ersten Mannschaftstraining beginnt, werden die wichtigsten Personalien weiter heiß diskutiert: Wie sieht es aus bei Harry Kane? Wie geht es Manuel Neuer? Wann kommt Min-Jae Kim? Und was wird aus Sadio Mané, Yann Sommer oder Alexander Nübel, der am Donnerstag überraschend auftauchte?

Mit dem Senegalesen, der am Donnerstag lässig mit Laufschuhen in der Hand zur Klinik schlenderte, plant der Rekordmeister nicht mehr. Dies hätten die Verantwortlichen Mané bereits mitgeteilt, berichtete der kicker. Mit einem Verkauf des 31-Jährigen, der vor der vergangenen Saison mit viel Vorschusslorbeeren vom FC Liverpool gekommen war, könnte die horrende Kane-Ablöse teilfinanziert werden.

Manuel Neuer, Yann Sommer und Alexander Nübel (v.l.n.r.)

Torwartkarussell dreht sich: Nübel und Sommer vor dem Absprung

Auch Nübel hat keine Zukunft in München. Der Keeper will nicht als Nummer zwei hinter Manuel Neuer versauern und stattdessen irgendwo anders die Nummer eins werden. Der VfB Stuttgart und Leeds United haben Interesse. Da auch Yann Sommer spielen will, um sich für die EURO 2024 als Schweizer Nummer eins zu empfehlen und deshalb vor einem Wechsel steht (Inter Mailand gilt als wahrscheinlichste Option), kann es gut sein, dass die Münchner noch einen Keeper verpflichten. Nur mit Neuer und Sven Ulreich sieht sich der Rekordmeister zu dünn aufgestellt.

Und dann sind da noch Leon Goretzka, der bei einem passenden Angebot den Klub verlassen darf, sowie einige Profis, bei denen sich der FC Bayern eine Leihe vorstellen könnte: Mathys Tel wurde bereits mit dem SV Werder Bremen in Verbindung gebracht, allerdings hat der Berater des 18-jährigen Angreifers inzwischen klargestellt, dass der Franzose lieber in München bleiben will. Weitere Kandidaten sind Ryan Gravenberch und Paul Wanner.

