Champions League Bayern-Frauen kämpfen sich zu Premieren-Sieg bei Juventus Stand: 17.10.2024 09:01 Uhr

Am zweiten Spieltag der Champions League der Frauen war der Bayern München bei Juventus Turin gefordert. Obwohl der amtierende deutsche Meister dominant startete, sorgten die Juve-Frauen für eine wilde und enge Partie.

Von BR24Sport

Das erste Pflichtspiel, das die Frauenteams der traditionsreichen Vereine Bayern München und Juventus Turin gegeneinander austrugen, konnten die Münchenerinnen auswärts mit 2:0 (1:0) für sich entscheiden.

Zu Beginn drückt der FC Bayern

Die Münchenerinnen waren von Beginn an das spielbestimmende Team und setzten die Gastgeberinnen mit Ballkontrolle und sehenswerten Kombinationen ab der ersten Minute unter Druck.

Im Vergleich zur 0:2 Niederlage gegen den VfL Wolfsburg in der Liga veränderte Trainer Alexander Stauß seine Elf auf drei Positionen: Carolin Simon ersetzte Linda Sembrant in der Abwehrkette, Sydney Lohmann kam für Lea Schüller und Linda Dallmann spielte für die angeschlagene Jovana Damnjanovic.

Dallmanns Führungstreffer ändert die Dynamik

Nachdem sich Dallmann bereits in der fünften Minute gefährlich durch den Strafraum von Juventus kombiniert hatte, gelang der Mittelfeldspielerin in der 17. Minute nach einem Eckball der Treffer zur 0:1 Führung.

Für die Italerinnen war der Treffer ein Weckruf - und die restlichen Minuten der ersten Halbzeit gehörten ihnen. Mehrfach hatten die Gastgeberinnen die Chance auszugleichen, zum Beispiel in der 33. Minute, als Lisa Boattin am Pfosten scheiterte.

FC Bayern holt sich die Spielkontrolle zurück

Zwei Minuten nach Wiederanpfiff hatte Amalie Vangsgaard die große Chance zum Ausgleich, doch ihr Weitschuss ging knapp am Tor vorbei. Der Einsatz der Juve-Frauen, die es seit 2017 gibt, wurde nicht belohnt. Im Verlauf der zweiten Halbzeit bekamen die Münchenerinnen durch ihr souveränes Passspiel wieder mehr Spielkontrolle.

In der 73. Minute war es erneut ein Eckball, der die bayerischen Nerven beruhigte. Der gut getretene Standard landete bei Pernille Harder, ihr erster Schuss wurde geblockt, doch die Dänin blieb dran und setzte den Nachschuss in die rechte Ecke. Bayern München hatte ab diesem Zeitpunkt bis zum Abpfiff alles im Griff.

FC Bayern in der Champions League: Beste Ausgangslage

Das gilt auch für die Gruppenkonstellation in der Champions League. Mit den Spitzenteams Arsenal und Juventus Turin hatte der FC Bayern ein Hammerlos gezogen, ein Vorrunden-Aus wie in der vergangenen Saison baute sich als Drohkulisse auf. Doch nach zwei Spielen sind die Münchnerinnen in einer äußert komfortablen Position, führen die Gruppe C souverän mit 6 Punkten an. Juventus und Arsenal folgen dahinter mit drei Zählern. Mit zwei Siegen in den kommenden Spielen gegen Valerenga Oslo könnten sie die Qualifikation für die K.o-Runde schon in der Tasche haben.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport 17.10.2024 - 18:30 Uhr