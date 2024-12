BR24 Sport FC Bayern: Harry Kane vor Comeback gegen RB Leipzig Stand: 19.12.2024 12:22 Uhr

Eine Verletzungssorge weniger: FC-Bayern-Trainer Vincent Kompany kann im Topspiel gegen RB Leipzig wieder auf Harry Kane setzen. Der Topstürmer steht nach einem Muskelfaserriss im Kader. Einen Startelfeinsatz von Kane lässt Kompany aber offen.

Von Chiara Theis

Es ist ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk für die Münchner: Der FC Bayern darf im letzten Bundesliga-Spiel vor der Winterpause gegen Leipzig wohl wieder auf Harry Kane zählen. Der Top-Stürmer der Bundesliga hat diese Woche wieder mit der Mannschaft trainiert und Trainer Vincent Kompany ist vorsichtig zuversichtlich: "Ich werde nicht sagen, ob er anfängt oder nicht. Das Abschlusstraining ist noch wichtig heute. Wenn alles gut läuft, spielt er morgen auf jeden Fall eine Rolle."

Generell scheint sich die Verletzungssituation leicht zu entspannen, auch Alphonso Davies, Serge Gnabry und Josip Stanisic trainieren wieder mit dem Team.

Offensiv zuletzt harmlos

Nach der ersten Bundesliga-Niederlage der Saison gegen Mainz wäre vor allem Kane eine wichtige Unterstützung für die verletzungsgeplagten Münchner. Am vergangenen Wochenende war das Team von Trainer Kompany vor allem in der Offensive harmlos, fand das Tor nur selten. Kane, der Mann mit der Torgarantie, fehlte: In zwölf Bundesliga-Spielen traf er bisher 14-mal. "Harry hat dieses unglaubliche Gefühl dafür, wo er sein muss. Im 16-Meter-Raum ist er einer der besten der Welt. Da macht er den Unterschied", schwärmt Kompany auf der Abschluss-PK.

Im Topspiel gegen Leipzig am Freitag (20.30 Uhr, live in der Radioreportage)kann der FC Bayern genau so einen Spieler in der Offensive gebrauchen. Leipzig steht aktuell auf Rang vier der Tabelle, hat nach einem sehr starken Saisonstart zwar ergebnistechnisch etwas nachgelassen, konnte die Bayern bisher aber immer wieder ärgern. Nur zwei der letzten sechs Pflichtspiele in der Allianz Arena konnten die Münchner gegen RB Leipzig für sich entscheiden.

Kompany erwartet intensive Partie

So ist es kaum verwunderlich, dass Kompany die Partie auf einem Level mit den Duellen gegen Leverkusen und Stuttgart sieht. "Die individuelle und kollektive Qualität von Leipzig ist in der Bundesliga ganz oben dabei. Die Intensität in solchen Spielen wie gegen Stuttgart oder Leverkusen war immer sehr hoch. Das erwarte ich morgen auch. Sie haben Spieler, die den Unterschied machen können, aber das haben wir auch." Vor allem mit Harry Kane zurück im Münchner Kader.

Schlägt der FC Bayern wieder zurück?

Tabellenplatz eins ist den Bayern trotz des Strauchlers in Mainz vor der Winterpause nicht mehr zu nehmen. Doch der Anspruch in München ist hoch und so ist die Zielsetzung für den Freitag klar: "Wir spielen zu Hause und wollen gewinnen."

Die bisherige Bilanz spricht für die Gastgeber: Auf die vergangenen zwei Niederlagen dieser Saison folgte jeweils ein Torspektakel des Rekordmeisters - ein 5:0 gegen Bochum und ein 4:2 gegen Heidenheim. "Ich möchte immer gewinnen. Die Motivation wird aber natürlich noch größer, wenn du einmal verlierst", erklärt Kompany vor der Partie. Ein schlechtes Omen für die Leipziger?

Quelle: BR24 19.12.2024 - 10:55 Uhr