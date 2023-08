BR24 Sport Familienglück perfekt: Harry Kane zum vierten Mal Vater Stand: 21.08.2023 20:51 Uhr

Harry Kane darf sich auch abseits des Bundesliga-Platzes freuen. Der Stürmer-Star des FC Bayern ist zum vierten Mal Vater geworden. Auf Instagram zeigt Kane ein intimes Bild aus dem Kreißsaal.

Turbulente, aber glückliche Tage für Harry Kane: Der neue Star-Stürmer des FC Bayern bejubelte am Freitag sein erstes Bundesliga-Tor gegen Werder Bremen, nun vermeldet Kane fröhliche Neuigkeiten aus dem Kreißsaal. "Willkommen in der Welt, Henry Edward Kane", schrieb der 30-Jährige zu einem Foto des Neugeborenen auf Instagram. Als Geburtstag gab Kane Sonntag, den 20. August, an und ergänzte kurz und knapp: "Ich liebe dich, mein Junge!"

Sein neuester Nachwuchs ist das vierte Kind im Hause Kane. Harry Ivy, Vivienne Jane und Louis waren bereits in den vergangenen Jahren zur Welt gekommen und gemeinsam mit Mutter Katie nach München gezogen. Die kleine Großfamilie hatte sich nach der Ankunft in München erst einmal ein passendes Haus suchen müssen, erzählte Harry Kane bei seiner Vorstellung. "Ich werde mich morgen mit meiner Familie nach Häusern umschauen. Ich will demnächst auch Essen gehen oder einen Kaffee trinken, um die Fans kennenzulernen", sagte Kane.

Ex-NFL-Star und FC Bayern gratulieren

Unter dem Post des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft sammelten sich schnell zahlreiche freudige Kommentare.

Der ehemalige Football-Star JJ Watt schrieb dem eingefleischten NFL-Fan Kane: "Herzlichen Glückwunsch an die ganze Familie!!"

Auch der FC Bayern gratulierte seinem neuen Rekord-Neuzugang. Kane war erst vor eineinhalb Wochen von Tottenham Hotspur für 100 Millionen Euro nach München gewechselt und hatte nach der Niederlage im Supercup am vergangenen Freitag sein Tor-Debüt gegen Werder Bremen gefeiert.

21.08.2023