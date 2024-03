EuroLeague FCB-Basketballer blamieren sich in Istanbul Stand: 07.03.2024 20:40 Uhr

Die Basketballer des FC Bayern München haben eine schmerzhafte Niederlage in der EuroLeague hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Pablo Laso verlor bei Anadolu Efes Istanbul deutlich mit 86:109.

Von BR24Sport

Eigentlich hatte alles ganz gut angefangen für den Basketballer des FC Bayern München und ihren Trainer Pablo Laso. Doch ab dem zweiten Abschnitt verloren die Gäste vollkommen den Faden und ließen sich vom türkischen Vertreter zweitweise vorführen. Am Ende stand eine deutliche 86:109-Niederlage, durch die Chancen auf die Teilnahme an den Play-Offs schwinden.

Führung nach dem ersten Viertel

Die Münchner starteten gut in die Partie und erarbeiteten sich im ersten Viertel einen zwischenzeitlichen Vorsprung von neun Punkten. Doch die Türken schlugen zurück und glichen zwischenzeitlich sogar aus. Dennoch ging das Team von Pablo Laso mit einem knappen Vorsprung in den zweiten Abschnitt (28:26). Doch in diesem leisteten sich die Gäste zu viele Fehler, vergaben zu viele Würfe leichtfertig. So konnten die Istanbuler die Partie zu ihren Gunsten drehen - sehr zum Ärger von Bayern-Coach Laso. Mit einem 49:53-Rückstand ging es in die Pause.

FCB-Basketballer als Schießbude

Aus der kamen die Münchner aber nicht gut heraus, waren zeitweise von der Rolle. 35 Punkte ließen die FCB-Basketballer zu, erzielten selbst nur 16 Punkte in diesem Viertel. Das Resultat: ein Rückstand von mehr als zwanzig Punkten vor dem letzten Viertel. Und auch in diesem wurde es kaum besser. Die Frage nach dem Sieger war schon längst geklärt es ging für Lasos Team nur noch um Schadensbegrenzung. Und auch die gelang nicht wirklich. Mit über zwanzig Punkten mussten sich Serge Ibaka und seine Teamkollegen am Ende geschlagen geben. Der Sommer-Neuzugang war mit 23 Punkten bester Werfer der Gäste.

Play-Offs rechnerisch noch möglich

Sechs Spiele stehen in der Hauptrunde noch aus, mindestens Tabellenplatz zehn muss her, ansonsten ist die Saison im Europacup vorbei. Noch ist trotz der Abreibung für die Bayern rechnerisch alles möglich. Der Tabellenzwölfte der EuroLeague, der wettbewerbsübergreifend den zehnten Sieg in Serie verpasste, spielt am Freitag kommender Woche (15. März/20.30 Uhr) zu Hause gegen die Litauer von Zalgiris Kaunas mit dem früheren Bayern-Trainer Andrea Trinchieri.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport im Radio 07.03.2024 - 20:54 Uhr