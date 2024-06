Trotz fehlender Lizenz Sabrina Wittmann bleibt Trainerin beim FC Ingolstadt Stand: 05.06.2024 17:05 Uhr

Die gebürtige Ingolstädterin Sabrina Wittmann bleibt Trainerin beim Fußball-Drittligisten FC Ingolstadt 04. Die 32-Jährige geht damit als erste Chefin überhaupt in eine neue Profisaison bei den Männern - obwohl ihr die UEFA-Pro-Lizenz fehlt.

Von Johannes Kirchmeier

Die Entscheidung ist gefallen: Der FC Ingolstadt 04 geht mit Sabrina Wittmann als erste Cheftrainerin überhaupt mit einem Männer-Team in Deutschland in eine neue Profisaison. Die 32-Jährige hatte den Klub zuletzt als Interimstrainerin betreut.

In den vier Partien unter ihrer Leitung blieben die Schanzer ohne Niederlage, fuhren mit dem 6:1-Heimerfolg über den VfB Lübeck den höchsten Saisonsieg ein und feierten zudem den ersten Landespokal-Triumph in der Vereinsgeschichte.

Wittmann ist "unheimlich stolz und dankbar" dem FC Ingolstadt gegenüber

"Als ich im Mai die erste Mannschaft interimsmäßig übernommen habe, hatte ich für mich gehofft, dass es nicht bloß ein kurzes Abenteuer bleibt", so Wittmann. Die gebürtige Ingolstädterin sei "unheimlich stolz und dankbar, dass diese Reise, die wir begonnen haben, nun fortgesetzt wird." Sie ist und bleibt also die Erste Cheftrainerin im deutschen Männer-Profifußball.

Ex-Nationalspielerin Inka Grings (SV Straelen) und Imke Wübbenhorst (Sportfreunde Lotte) hatten zuvor schon einmal zwei Männer-Viertligisten trainiert, beim Bundesligisten Union Berlin vertrat Marie-Louise Eta zu Jahresbeginn als Co-Trainerin gemeinsam mit Danijel Jumic den gesperrten Chefcoach Nenad Bjelica an der Seitenlinie.

Wie Hachings Marc Unterberger: UEFA-Pro-Lizenz fehlt

Dass Wittmann die in der dritten Fußball-Liga nötige UEFA-Pro-Lizenz fehlt, sehen sie in Ingolstadt nicht so eng. Ähnlich wie das in der Vorsaison bei der SpVgg Unterhaching war mit deren Trainer Marc Unterberger. Die Hachinger mussten wegen der fehlenden Lizenz pro Spiel 3500 Euro zahlen. Zuzüglich einer Einmalzahlung von 10.000 Euro. Unterberger zählt mittlerweile zur Gruppe des aktuellen DFB-Fußballlehrerlehrgangs, Ähnliches erhoffen sich die Ingolstädter nun auch für Wittmann in der nächsten Saison.

"Sabrina Wittmann hat in ihrer bisherigen Zeit auf der Schanz eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht nur die Fähigkeit besitzt, junge Spieler zu fördern, sondern auch Mannschaften nachhaltig zu entwickeln, deren volles Potenzial auszuschöpfen und zum Erfolg zu führen", so Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer.

Seit Jahren großes Trainertalent beim FC Ingolstadt

Wittmann gilt seit Jahren als großes Trainertalent - und hatte ihr Potenzial vor der Zeit als Interims-Coach auch schon im Jugendbereich des oberbayerischen Klubs nachgewiesen, von 2017 an arbeitete sie insgesamt sieben Jahre im erfolgreichen Nachwuchsleistungszentrum des Vereins.

"Selbstverständlich wollen wir als Verein nicht nur unsere Nachwuchsspieler, sondern auch unsere Trainer-Talente fördern", sagt der Sportdirektor Ivica Grlic. "Sabrina Wittmann hat in den vergangenen Jahren beim FC Ingolstadt 04 äußerst erfolgreich gearbeitet und dabei nicht nur auf fachlicher Ebene, sondern auch menschlich vollends überzeugt." Mit anderen Worten: Sie hat sich diesen Schritt nicht nur mit ihren vier ungeschlagenen Partien verdient. Im Sinne des äußerst ambitionierten oberbayerischen Drittliga-Vereins soll sie aber natürlich weiter ohne Niederlage bleiben.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 05.06.2024 - 17:55 Uhr