BR24 Sport Endlich "im Flow": Wie Sané sein Lächeln wiedergefunden hat Stand: 17.11.2023 19:26 Uhr

Leroy Sané ist endlich der Starspieler, den viele seit Jahren sehnsüchtig erwartet haben. Beim FC Bayern spielt er unter Thomas Tuchel und neben Harry Kane wie von einem anderen Stern. Von seiner neuen Stärke soll auch das DFB-Team profitieren.

Von Hannes Nebelung

Das Lächeln ist zurück - und es geht auch gar nicht wieder weg. Gut gelaunt und immer wieder flachsend zeigt sich Leroy Sané dieser Tage bei der Nationalmannschaft. "Ich hatte eine gute Vorbereitung, bin gut gestartet und hab mich in einen Flow gespielt. Im Moment macht es gerade Spaß, im Verein und in der Nationalmannschaft", sagte Sané am Tag vor Länderspiel gegen die Türkei (Samstag, 20.45 Uhr).

Die Pressekonferenz war einer der seltenen Medientermine, genauer der erste im DFB-Dress seit vier Jahren. Angesprochen darauf reagierte Sané entspannt lächelnd: "Julian (Nagelsmann, Anm. d. Red.) hat mir ne nette Nachricht geschrieben. Die habe ich natürlich sehr gerne angenommen und gesagt, dass ich sehr gerne mitkomme und die Fragen beantworte."

Sané bringt Kritiker zum Schweigen

Das war nicht immer so. Erst ein halbes Jahr ist es her, dass sich Sané einmal mehr gegen Kritik an seinen chronischen Formschwankungen erwehren musste. "Nach einem Tor werde ich gefeiert – nach zwei oder drei schwächeren Halbzeiten wird diskutiert, ob ich überhaupt noch gut genug bin für den FC Bayern oder auch die Nationalmannschaft", sagte Sané im April bei Sport1 und kritisitierte die "zugespitzte" Haltung gegenüber seiner Person.

Doch aktuell gibt es überhaupt keinen Grund für Misstöne. Sané spielt seine stärkste Saison seit seinem Wechsel aus England vor drei Jahren. Der trickreiche Flügelspieler kommt in elf Bundesligaspielen bereits auf acht Tore und sechs Vorlagen. Zum Vergleich: In der gesamten letzten Saison schaffte Sané in 32 Partien nur einen Scorerpunkt mehr (acht Tore/sieben Vorlagen).

Tuchel: Leroy Sané "kann die Liga dominieren"

"Es hängt ganz viel mit seinem Wohlbefinden zusammen", weiß auch Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Die überragende Form seines Schützlings ist für ihn einfach zu erklären: "Wenn er die Freiheit hat, macht er auch den Unterschied. Er kann auch vorausgehen. Physisch ist er eine Maschine, er kann die Liga dominieren." Sané und er hätten "einen Draht zueinander. Die Chemie stimmt."

Ein weiterer Grund für Sanés konstantes Formhoch kam im Sommer für 100 Millionen Euro aus England. Harry Kane harmoniert prächtig mit Sané. Vor der Länderspielpause adelte der Superstürmer seinen Wingman gleich mal zum bislang "besten Spieler in dieser Saison" im Bayern-Team. Gemeinsam erzielten Kane (17) und Sané (acht) mehr als die Hälfte der Bundesliga-Tore des FCB (42), ihr Verständnis füreinander ist schon nach wenigen Monaten fast blind.

"Ich liebe es": So macht Kane Sané stark

Da sich Kane gerne ins Mittelfeld fallen lässt und so gleich mehrere zentrale Abwehrspieler bindet, kann Sané immer wieder in die freien Räumen dahinter hineinstarten. Im Gegenzug darf sich nicht nur Kane über viele Sané-Assists freuen. Der ehemalige ManCity-Spieler schlägt mittlerweile auch brandgefährliche Standards, in Dortmund und gegen Heidenheim führten diese jeweils zu Toren.

Beim 5:2-Erfolg über den Aufsteiger machte sich zudem ein weiteres Upgrade des einstmals egozentrischen Angreifers bemerkbar. Wenn es schwer wird, versteckt sich Sané nicht. "Als es plötzlich 2:2 stand, war er derjenige, der uns wieder aufgerichtet hat", schwärmt Kane im kicker-Interview: "Er ist so ein wichtiger Spieler für uns. (...) Ich liebe es, mit Leroy zusammenzuspielen."

Sané selbstbewusst: "Habe einiges vor"

Ähnlich sieht Sané seine eigene Rolle auch. "Ich glaube, so wie man mich kennt, bin ich nicht einer, der sehr viel redet. Ich will Verantwortung auf dem Platz übernehmen. Mit der Leistung, die ich bisher in dieser Saison gezeigt habe, habe ich einiges vor."

Ohne Kane: Nagelsmann setzt voll auf Sané

Während Englands Kapitän Kane mit den "Three Lions" die letzten beiden Spiele der EM-Qualifikation bestreitet, ist Sané mit der DFB-Elf gegen die Türkei und in Österreich (Dienstag, 20.45 Uhr) gefordert. Auch in der Nationalmannschaft scheint sich der Linksfuß sehr wohlzufühlen. "So wie wir jetzt spielen, gefällt es mir sehr", sagte Sané am Freitag.

"Der Julian (Nagelsmann, Anm. d. Red.) und ich hatten schon damals im Verein eine gute Beziehung. Er kennt mich ganz genau und weiß, was ich brauche. Die Freiheiten gibt er mir dann auch im Spiel." Konserviert Sané seine Bayern-Form auch nur einigermaßen, wird der viel kritisierte Dribbelkünstler auch für Deutschland bald den Unterschied ausmachen.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport 17.11.2023 - 18:30 Uhr