BR24 Sport Eishockey: Ingolstadt zwingt Köln in Playoff- Entscheidungsmatch Stand: 13.03.2024 21:58 Uhr

Der ERC Ingolstadt erhält sich die Chance aufs Viertelfinale in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Die Schanzer rehabilitieren sich nach der 1:5-Heimniederlage und schaffen den Serien-Ausgleich dank eines Blitztores und eines Kraftaktes in Köln.

Von Johannes Kirchmeier

Der Abend startete genau so, wie es sich der ERC Ingolstadt vorgestellt hatte. Nach dem 1:5 im ersten Playoff-Spiel der ersten Runde in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) waren die Schanzer ja unter Zugzwang, mussten bei den Kölner Haien gewinnen, wenn sie sie sich die Chance auf den Viertelfinal-Einzug erhalten wollten.

Dann zog der ehemalige Kölner Maury Edwards gleich zu Beginn von der blauen Linie für einen seiner gefürchteten Schlagschüsse ab - und der schlug nach 32 Sekunden direkt im rechten Toreck von KEC-Torwart Tobias Ancicka ein. Ein Start nach Maß, und die richtige Antwort auf die bittere Pleite in Spiel eins der "Best-of-three"-Serie am Sonntag in der eigenen Halle gegen das Team von Ex-Bundestrainer Uwe Krupp.

Ingolstädter setzen ihre guten Vorsätze vom Start weg gut um

Die Ingolstädter forderten ja von sich selbst: "Wir müssen schnellere Entscheidungen treffen und einfacher spielen." Der Kapitän Fabio Wagner sagte bei "Magenta Sport" zudem stellvertretend für seine Kollegen, dass das Team "ein anderes Gesicht zeigen" wolle, schließlich fing sich der Klub viel zu einfache Gegentore. Und dann setzten sie all ihre guten Vorsätze erstaunlich früh erstaunlich gut um. Vorne erzielten sie ihre Tore - und hinten verteidigten sie dieses Mal richtig effektiv. Die starke Torhüterleistung von Michael Garteig tat ihr Übriges.

Das wieder erlangte Selbstbewusstsein des ERC zog sich letztlich durch das Spiel, das das Team von Trainer Mark French dank eines Kraftaktes am Ende 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) für sich entschied. Damit gibt es ein Entscheidungsspiel um den Viertelfinal-Einzug schon am Donnerstag in Köln, Hauptrundensieger Fischtown Pinguins Bremerhaven muss also noch auf seinen Gegner warten.

Ingolstadt wahrt Chance auf Wiederholung des 2014er-Coups

Neben Edwards trafen Casey Bailey (11. Minute) und Charles Bertrand (36.) zum 2:1 und 3:1, David McIntyre (7.) hatte zuvor zwischenzeitlich ausgeglichen. Der Ex-Ingolstädter Frederik Storm erzielte den 2:3-Anschlusstreffer (39.). Doch weitere Treffer wollten den Kölnern nicht gelingen - auch weil sie Garteig gerade im letzten Drittel mit seinen spektakulären Reflexen zum Verzweifeln brachte.

Damit wahrten die Ingolstädter zumindest erst einmal die Chance auf die Wiederholung ihres 2014er-Coups. Es gibt da ja eine interessante Parallele: Damals schafften es die Schanzer aus den Pre-Playoffs heraus bis ins DEL-Finale, das sie gegen Köln gewannen. Es ist der bislang erste und einzige deutsche Meistertitel der ERC-Männer.

Quelle: BR24Sport im Radio 13.03.2024 - 21:55 Uhr