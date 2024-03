Dank vorzeitigem Saisonende Snowboard - Ramona Hofmeister gewinnt Gesamtweltcup Stand: 01.03.2024 11:01 Uhr

Snowboarderin Ramona Hofmeister gewinnt zum vierten Mal den Gesamtweltcup. Weil das Weltcupfinale in Berchtesgaden ersatzlos ausfällt, kann sie früher jubeln als gedacht.

Von Mona Marko

Nach einer fulminanten Saison holt sich die Snowboarderin Ramona Hofmeister zum vierten Mal den Sieg im Gesamtweltcup. Die 27-Jährige kann schon früher jubeln als gedacht: Das Weltcupfinale in Berchtesgaden entfällt witterungsbedingt nämlich ersatzlos - mit nur einem ausstehenden Rennen in Winterberg kann die Konkurrenz Hofmeister nicht mehr einholen. Ihr Vorsprung auf die Japanerin Tsubaki Miki beträgt 160 Punkte.

Nur Ledecka holte ebenfalls vier Gesamtweltcupsiege

Damit ist die 27-Jährige eine der erfolgreichsten Raceboarderinnen überhaupt. Schon in den Saisons 2019/20, 2020/21 und 2021/22 sicherte sie sich die große Kristallkugel. In der Vorsaison gewann sie die Schweizerin Julie Zogg. Wie Hofmeister kann bisher nur die Tschechin Ester Ledecka auf vier Gesamtweltcupsiege zurückblicken. Hofmeister sammelte zudem als erste Athletin überhaupt fünf Parallel-Riesenslalom-Trophäen in Serie.

"Unglaublich", sagte Hofmeister nach dem Triumph am vergangenen Wochenende mit Tränen in den Augen in Krynica/Polen. Sie habe "Geschichte geschrieben", resümierte Hofmeister.

Die Athletin aus Bischofswiesen hat sogar auch noch die Chance, sich beim letzten Weltcup-Wochenende in Winterberg mit einer dritten Kugel zu krönen: In der Parallel-Slalom-Wertung führt sie mit 73 Punkten vor Sabine Schöffmann aus Österreich.

Räumt Hofmeister alle Kugeln ab?

Verteidigt die Olympia-Dritte von 2018 und zweimalige WM-Medaillengewinnerin ihren Vorsprung, holt sie erstmals in ihrer Karriere diese kleine Kristallkugel und darüber hinaus alle drei Parallel-Trophäen gleichzeitig in einer Saison.

Die Saison endet nun deswegen vorzeitig, weil die Athleten in Berchtesgaden zu wenig Schnee haben - und kein Ersatzort mehr gefunden werden konnte. "Wir - die Snowboard-Germany-Kolleginnen und -Kollegen, Winterberg sowie die FIS - haben alles versucht, das zweite Wochenende zu halten. Aber letztlich ist es in der Kürze der Zeit nicht möglich, ein Rennen auf höchstem Niveau sicherzustellen. Und genau das ist unser aller Anspruch", sagte Stefan Knirsch, Direktor Verbands-Management, Finanzen und Marketing beim Verband Snowboard Germany.

Benjamin Karl wird Gesamtsieger bei den Männern

Auch bei den Männern sorgt die Absage des Finales für eine frühe Entscheidung: Der österreichische Routinier Benjamin Karl gewinnt wie Hofmeister nach der Riesenslalom- auch die Gesamtwertung.

Beim vorgezogenen Saisonfinale in Winterberg matchen sich die Snowboarder ein letztes Mal: Am Samstag (9. März) steht ein Parallel-Slalom auf dem Programm, am Sonntag (10. März) liefern sich die deutschen Snowboarder und die anderen Nationen ein letztes Hundertstel-Battle beim Team-Parallel-Slalom.

Quelle: BR24Sport im Radio 01.03.2024 - 13:35 Uhr