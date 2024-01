BR24 Sport Coup am Kulm: Andreas Wellinger holt WM-Silber im Skifliegen Stand: 27.01.2024 17:10 Uhr

Die Skiflieger mussten am Kulm in Bad Mitterndorf lange warten, ehe sie am Samstag in die Entscheidung beim verkürzten WM-Einzel-Wettbewerb gehen konnten. Den Oberbayer Andreas Wellinger störte das wenig - er nutzte seine Gala-Form erneut.

Von Johannes Kirchmeier

Der stärkste deutsche Skispringer Andreas Wellinger hat sich am Samstag (27.01.2024) seine erste Einzelmedaille bei einer Skiflug-WM gesichert. In Bad Mitterndorf/Tauplitz an der weltberühmten Fliegerschanze am Kulm sicherte sich Wellinger in dem auf drei Durchgänge verkürzten Wettbewerb die Silbermedaille. Nach dem zweiten Platz bei der Vierschanzentournee ist es der nächste große Erfolg des Ruhpoldingers in diesem Winter.

Den WM-Titel holte sich Österreichs Topfavorit Stefan Kraft. Timi Zajc aus Slowenien fiel von Platz eins auf Rang drei zurück und holte Bronze.

Wellinger fängt Forfang und Zajc mit letztem Flug ab

Bei windigen Bedingungen war für Wellinger der dritte Sprung auf 229 Meter ausschlaggebend, um sich noch von Rang vier auf den Silber-Rang zu verbessern. "Ein fantastischer Sprung vom Andi", sagte der Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF. "Der war wirklich wie an der Schnur gezogen, ein super Flug." Wellinger hatte nach den ersten beiden Flügen am Freitag auch hinter dem Norweger Johann Andre Forfang gelegen, überholte diesen aber mit seinem starken Flug deutlich. Auch den am Freitagabend führenden Zajc fing er noch ab - wie der erneut starke Stefan Kraft, der auch die Gesamtwertung im Skispringen in dieser Saison anführt.

Die Entscheidung am Samstag wurde dann über zwei Stunden hinweg verschoben, letztlich starteten die Athleten um 16 Uhr mit dem dritten Durchgang. Auf den geplanten vierten Flug mussten die Athleten aufgrund der einsetzenden Dunkelheit dann verzichten.

Wellinger erleichtert: "Wenn die das abbrechen ..."

"Wenn die das abbrechen und ich um 0,5 Punkte Vierter werde, dann hätte ich irgendetwas zusammendroschen", sagte der 28-jährige Skispringer im ZDF. "Ohne den Flug hätte ich als Vierter mit der Blechernen heimgehen können, von daher bin ich froh, dass der Durchgang durchgeführt wurde."

Am Abend will Wellinger auf den Erfolg mit seiner Mannschaft noch "eine Halbe aufmachen". Mehr aber nicht, denn: Am Sonntag steht an selber Stelle die Teamkonkurrenz an. Auch da zählt die deutsche Mannschaft zum Favoritenkreis.

Quelle: BR24Sport im Radio 27.01.2024 - 15:55 Uhr