BR24 Sport Comeback der Skikönigin - Shiffrin siegt beim Slalom in Are

Nach sieben Wochen Verletzungspause ist Ski-Dominatorin Mikaela Shiffrin zurück auf dem Siegertreppchen. Lena Dürr verpasst das Podium um eine Hundertstel Sekunde, Emma Aicher rast zum besten Slalomergebnis ihrer Karriere.

Von Mona Marko

Als wäre sie nie weg gewesen: Ski-Superstar Mikaela Shiffrin hat sich bei ihrem Comeback-Rennen am Sonntag in Are den Sieg geholt. Zweite wurde Zrinka Ljutic (+01.24 Sekunden), Michelle Gisin (+01.34s) komplettierte das Podium.

Nach sieben Woche verletzungsbedingter Pause holte sich Shiffrin nicht nur den Tagessieg, sondern stellte im Rennen um die Slalom-Gesamtwertung auch die Konkurrenz in den Schatten. Schon zum achten Mal in ihrer Karriere sicherte sie sich die kleine Kristallkugel in der Disziplin.

Aicher mit bestem Saisonergebnis

Die US-Amerikanerin war Ende Januar in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo gestürzt und hatte sich eine Innenbandverletzung zugezogen. Sieben Wochen lang nahm sie sich Zeit für ihr Comeback und büßte ihre Chancen auf den Gewinn des Gesamt- sowie des Riesenslalom-Weltcups ein.

Auch aus deutscher Sicht war der Slalom in Are ein voller Erfolg: Lena Dürr kurvte zu Rang vier und verpasste das Podium um eine Hundertstel Sekunde (+01.35s). Emma Aicher sorgte mit zwei grandiosen Läufen für ihr bestes Karriereergebnis im Slalom - Rang sieben. Für die 20-Jährige war es schon fast ein Heimrennen.

Die Halb-Schwedin ist nahe Are aufgewachsen, hat im schwedischen Skigebiet lange trainiert. Nach einer durchwachsenen Saison mit vielen Ausfällen, zeigte die junge Athletin am Sonntag einen smarten Lauf. Lob gab's auch von ARD-Wintersportexperte Felix Neureuther: "Sehr schlau gefahren. Großes Lob von mir an die Emma."

Shiffrin Flow im zweiten Durchgang zurück

Mit Shiffrin konnte niemand - weder beim schnell gesetzten ersten, noch beim kniffligen und drehenden zweiten Lauf - mithalten. Die fehlende Wettkampfpraxis machte sich lediglich am Rhythmus erkennbar, die 28-Jährige fuhr vor allem im ersten Durchgang etwas abgehackter als man es von ihr gewohnt war. Doch im zweiten Lauf schien der Shiffrin-Flow schon wieder gänzlich da zu sein. Aus elf Sekunden Hundertstel Sekunden machte sie eine Sekunde und 24 Hundertstel Vorsprung. Die Skikönigin ist zurück.

