BR24 Sport Burghausen - FC Bayern II | 18.07., 19 Uhr | Livestream Stand: 16.07.2024 12:44 Uhr

Die Regionalliga Bayern startet in die neue Saison. Das Eröffnungsspiel bestreiten Wacker Burghausen und der FC Bayern München II. BR24Sport überträgt die Partie am Donnerstag ab 19 Uhr im Livestream.

Von BR24Sport

Es geht wieder los in der höchsten bayerischen Amateurliga. Zum Eröffnungsspiel gastiert die zweite Mannschaft des FC Bayern München in der Burghausener Wacker-Arena. Beide Mannschaften gehören zum erweiterten Favoritenkreis in einer Liga, die schwer einzuschätzen ist.

In der vergangenen Spielzeit belegten die "kleinen Bayern" Platz sechs, Burghausen wurde Neunter. Beide wollen aber diesmal besser abschneiden. Wacker hat sich vor allem im Angriff verstärkt - u. a. kam mit Christopher Bibaku ein treffsicherer Mann vom FC Eilenburg aus der Regionalliga Nordost, wo er 2023/2024 mit neun Toren bester Schütze des Teams war. Beim FC Bayern gab es viel Bewegung im Kader, der vor allem mit eigenen Talenten aufgefüllt wurde.

Großer Favoritenkreis um Würzburg und FC Bayern II

Zu den Topfavoriten auf die Meisterschaft, die in diesem Jahr den direkten Aufstieg in die 3. Liga bedeutet, gelten neben den Würzburger Kickers, die Anfang Juni in der Aufstiegsrelegation an Hannover 96 II scheiterten, und dem FC Bayern II auch die Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg sowie die früheren Drittligisten SpVgg Bayreuth und 1. FC Schweinfurt 05. Auch mit Vorjahres-Vizemeister DJK Vilzing und dem FV Illertissen ist wieder oben zu rechnen.

BR24Sport überträgt die Partie am Donnerstag ab 19 Uhr im Livestream. Ihr Kommentator ist Bernd Schmelzer.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24 18.07.2024 - 19:00 Uhr