BR24 Sport Bericht: Supercup künftig nach Franz Beckenbauer benannt

Laut einem Medienbericht wird der DFL-Supercup künftig als "Franz-Beckenbauer-Cup" stattfinden. Schon ab der kommenden Saison soll das Duell zwischen dem DFB-Pokalsieger und dem Meister der Bundesliga unter dem neuen Namen ausgetragen werden.

Zehnmal gewann der FC Bayern in seiner Geschichte den Supercup, der zum ersten Mal 1987 ausgetragen wurde. Die Münchner sind somit standesgemäß der Rekordmeister dieses Wettbewerbs, der in seiner Bedeutung allerdings bislang eher eine untergeordnete Rolle einnahm. Nun könnten für den FC Bayern bald eine größere Motivation in dem Spiel, das traditionell zum Saisonauftakt stattfindet. Einem Bericht der "Bild" zufolge sollen sich DFB und DFL geeinigt haben, den Wettbewerb künftig als "Franz-Beckenbauer-Cup" auszutragen.

FC Bayern: Nur die Meisterschaft ermöglicht in diesem Jahr die Qualifikation

Diese Änderung soll schon im kommenden August in Kraft treten. Der FC Bayern ist bereits aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Somit bleibt nur die Qualifikation über die Bundesliga-Meisterschaft, um eine Chance zu haben, die Premiere des "Franz-Beckenbauer-Cups" am 16. August 2025 zu gewinnen.

In knapp vier Wochen jährt sich der Todestag von Beckenbauer, der "Lichtgestalt des deutschen Fußballs", der am 7. Januar 2024 im Alter von 78 Jahren nach schwerer Krankheit verstarb. Zuletzt hatte der FC Bayern auf seiner Jahreshauptversammlung bekanntgegeben, dass er zu Ehren des ehemaligen Spielers, Trainers, Präsidenten und Ehrenpräsidenten dessen Trikotnummer 5 künftig nicht mehr vergeben wird. Auch soll die Adresse der Allianz Arena wird in "Franz-Beckenbauer-Platz 5" geändert werden.

