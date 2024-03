BR24 Sport 57 weiße Westen: Manuel Neuer holt Champions-League-Rekord Stand: 06.03.2024 11:33 Uhr

Manuel Neuer hat erneut Geschichte geschrieben. Der Torhüter des FC Bayern München stellte beim 3:0-Sieg in der Champions League gegen Lazio Rom den Rekord von Iker Casillas ein. Nun kann er ihn im Viertelfinale ausbauen.

Von BR24Sport

FC-Bayern-Torwart Manuel Neuer hat beim Champions-League-Sieg des FC Bayern eine historische Marke erreicht. Der 37-Jährige schaffte es am Dienstagabend beim 3:0 gegen Lazio Rom zum 57. Mal, in einem Spiel der Königsklasse ohne Gegentor zu bleiben. Damit stellte Neuer die Bestmarke von Iker Casillas ein. Der einstige spanische Nationalkeeper kam in 177 Partien für Real Madrid und den FC Porto ebenfalls auf 57 Zu-null-Spiele. Neuer benötigte für das Erreichen dieser Marke nur 136 Partien, die er für den FC Bayern und den FC Schalke 04 in der Champions League bestritt.

Gegen Rom musste Neuer dafür allerdings sein Können nicht allzu sehr unter Beweis stellen. Lazio zielte im Viertelfinal-Rückspiel nicht einmal direkt auf sein Tor. Dennoch befindet sich Neuer nach seinem Comeback nach langer Verletzungspause in Folge eines Unterschenkelbruches weiter in Topform. Zuletzt zeigte er gegen RB Leipzig und den SC Freiburg beeindruckende Paraden und ist auch mit 37 Jahren ein wichtiger Rückhalt für seine Mannschaft.

Wann ist die Auslosung für das Champions-League-Viertelfinale?

Ähnlich will Neuer auch im Viertelfinale der Champions League agieren. Auf wen der FC Bayern dann treffen wird, steht noch nicht fest. Die Viertel- und Halbfinals werden am Freitag, den 15. März, ausgelost. Mit einer weiteren weißen Weste könnte er nicht nur alleiniger Rekordhalter werden, sondern auch seinem Verein helfen, die nächste Runde zu erreichen und Eigenwerbung mit Blick auf die EM 2024 betreiben.

Manuel Neuer bei der EM: Ein weiterer Rekord wäre möglich

Denn wer dort für die deutsche Nationalmannschaft zwischen den Pfosten steht, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch Marc-Andre ter Stegen, Torhüter des FC Barcelona, erhebt Ansprüche auf das Trikot mit der Nummer 1. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich bislang noch nicht festgelegt und von einem offenen Rennen gesprochen. Sollte Neuer das Rennen machen, könnte er auch bei Europameisterschaften einen Rekord aufstellen – auch wenn das ein schwieriges Unterfangen wird. Mit neun "weißen Westen" halten dort Edwin van der Saar und ebenfalls Casillas den Rekord. Neuer hat derzeit nur fünf EM-Spiele ohne Gegentor vorzuweisen.

Quelle: BR24Sport im Radio 06.03.2024 - 11:55 Uhr